Raffaella Fico racconta la perdita del bambino: “Si sono rotte le acque prematuramente, è stato devastante”

Raffaella Fico ha parlato per la prima volta della perdita del bambino che aspettava dal compagno Armando Izzo, avvenuta all’improvviso a cinque mesi di gravidanza: “Un dolore immenso, è stato devastante. Si sono rotte le acque prematuramente, è stato un vero parto con cinque ore di travaglio”.

Raffalla Fico ha parlato per la prima volta della recente perdita del bambino che aspettava dal compagno Armando Izzo. La triste notizia era stata data sui social lo scorso 15 dicembre e da allora, a parte un breve messaggio su Instagram, la showgirl ha preferito vivere in privato il suo dolore.

Dopo circa un mese di silenzio, Fico è stata ospite di Verissimo nella puntata andata in onda il 10 gennaio. "Un dolore immenso. Ci penso sempre, probabilmente il tempo allevierà il dolore. È stato devastante", ha raccontato a Silvia Toffanin. La showgirl ha spiegato cosa è successo e come ha capito di aver perso il bambino che aspettava al quinto mese di gravidanza: "Si sono rotte le acque prematuramente, è stato un vero parto con cinque ore di travaglio. Un dolore immenso. Fino all'ultimo chiedevo di sentire il battito del cuoricino e mi dicevano: ‘Ti fai solo del male'".

Sulle cause che hanno portato alla dolorosa e inaspettata perdita, ha spiegato tra le lacrime: "Non si è ancora capito il motivo. Si attribuisce a una probabile infezione, ma non c'è certezza. Avevo fatto un controllo tre giorni prima per delle perdite che avevo avuto e stava andando tutto bene. Dopo tre giorni si sono rotte le acque". Quanto accaduto l'ha profondamente scossa, tanto che al momento e per il prossimo futuro non intende cercare un altro figlio, che desidera da tempo dopo la nascita della primogenita Pia Balotelli: "Per adesso non me la sento. Sono rimasta traumatizzata. Non è facile".