Raffaella Fico e Armando Izzo sono tornati insieme, il weekend tra “baci infuocati e abbracci passionali”

Ritorno di fiamma tra Armando Izzo e Raffaella Fico, dopo che a fine aprile il calciatore si era dichiarato single. I due sono stati paparazzati a Positano, dove hanno trascorso “un fine settimana all’insegna della passione, tra baci infuocati, abbracci sensuali”.

Raffaella Fico e Armando Izzo sono tornati insieme. Se qualche tempo fa il calciatore stesso aveva smentito la notizia, questa volta a raccontare il riavvicinamento sono le foto del settimanale Diva e Donna. La coppia (ormai non più ex) è stata paparazzata durante un weekend romantico in Costiera Amalfitana, tra baci e abbracci hot sotto all'ombrellone. Immagini che non lasciano spazio a dubbi e che raccontano di un sentimento ritrovato.

Come mostra il settimanale Diva e Donna, la showgirl e il calciatore hanno ritrovato la passione a circa due mesi dall'addio, di cui entrambi avevano parlato più volte pubblicamente. Per Fico era stata una rottura improvvisa, di cui non sapeva darsi spiegazioni e che era arrivata a poca distanza dalla perdita del bambino che aspettavano insieme. Izzo aveva raccontato di aver bisogno di una pausa di riflessione, che stando alle foto diffuse ora sarebbe definitivamente giunta al termine. Nelle immagini i due sono abbracciati sotto l'ombrellone e si scambiano baci pieni di passione, mostrandosi "più uniti che mai". Il settimanale ha fatto sapere che "si sono regalati un fine settimana all'insegna della passione, tra baci infuocati, abbracci sensuali, coccole e nuotate nelle acque cristalline". Pare anche che non abbiano messo piede fuori dal lussuoso hotel di Positano dove hanno soggiornato e si sono "riappacificati nel migliore dei modi".

Ancora non è chiaro chi dei due abbia fatto il primo passo o come concretamente sia avvenuto il riavvicinamento, è certo però che le tempistiche sono state piuttosto ristrette. Solamente lo scorso 30 aprile, Izzo aveva smentito il ritorno di fiamma e si era detto single, chiedendo di poter "vivere con tranquillità" la sua vita, lontano da ogni tipo di gossip. Di recente era stato avvistato insieme alla showgirl e questo aveva riacceso le voci di una frequentazione in corso dopo la rottura e l'avvistamento in compagnia di Nancy Gaudino."Oggi parlo da uomo, prima ancora che da persona pubblica. Chiedo rispetto, per me, per la mia vita, per le mie scelte", aveva esordito in un messaggio pubblicato sui social, una scritta bianca su uno sfondo nero.