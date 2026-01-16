Armando Izzo e lo strano messaggio per Raffaella Fico: “Amore addio, faccio schifo”, ma la verità è un’altra

“Addio amore mio, faccio schifo”, è il messaggio apparso tra le storie Instagram di Armando Izzo e rivolto alla compagna Raffaella Fico. La verità , però, è un’altra: non è stato il calciatore a scriverlo, ma qualcuno ha hackerato il suo profilo.

"Addio amore mio, faccio schifo", ha scritto Armando Izzo tra le sue storie Instagram, indirizzando il messaggio alla compagna Raffaella Fico. I due Sono una coppia da meno di un anno e negli ultimi mesi hanno vissuto il dolore per aver perso il loro bambino, quando la showgirl era al quinto mese di gravidanza. Il messaggio pubblicato sul profilo social del calciatore ha fatto preoccupare la diretta interessata e non solo, ma la verità è che non l'ha scritto lui. Ecco cosa è successo.

Nella giornata di ieri, 15 gennaio, Armando Izzo ha pubblicato due messaggi inaspettati sulle sue storie Instagram. In uno, una scritta bianca su sfondo nero, si leggeva: "Addio amore mio, faccio schifo", mentre l'altro recitava: "Sono a pu**ane, telefono spento". Le stories sono state rimosse poco dopo. Non è passato molto tempo prima che il calciatore del Monza tornasse su Instagram per spiegare l'accaduto: non è stato lui a scrivere i messaggi ma qualcun altro che ha preso il controllo del suo profilo. "Buongiorno a tutti, purtroppo è stato hackerato il mio profilo", ha scritto rassicurando i followers. E ha poi precisato di aver già preso gli opportuni provvedimenti: "Se avete visto contenuti impropri o se vi sono arrivati messaggi offensivi o inopportuni sappiate che non sono stato io. Ho già dato mandato ai miei legali di procedere".

A inizio gennaio, Fico era stata ospite di Verissimo e, dopo un mese di silenzio, aveva parlato del dolore di aver perso al quinto mese di gravidanza il bambino che aspettava con Armando Izzo: "È stato devastante. Si sono rotte le acque prematuramente, è stato un vero parto con cinque ore di travaglio. Un dolore immenso". La showgirl e il compagno sono rimasti uniti in ogni momento, sostenendosi a vicenda e potendo contare sull'amore uno dell'altro per affrontare una difficoltà come questa.