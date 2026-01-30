Raffaella Fico compie 38 anni, la dolce lettera della figlia Pia: “Sei la persona più forte che conosco”

La showgirl Raffaella Fico spegne 38 candeline. Nel giorno del suo compleanno a sorprenderla è stata la figlia Pia, nata nel 2012 dalla relazione con Mario Balotelli, che le ha dedicato una lettera commovente dopo un periodo particolarmente doloroso. La showgirl e modella napoletana, diventata famosa grazie al Grande Fratello 8, ha celebrato lo scorso giovedì 29 gennaio il suo primo compleanno dopo la perdita del bambino che aspettava dal compagno Armando Izzo, avvenuta all’improvviso a cinque mesi di gravidanza.

La lettera di Pia: "Sei il mio punto di riferimento"

Nel messaggio scritto a mano, la figlia di Raffaella Fico e del calciatore Mario Balotelli ha espresso le sue parole d'amore per la madre: "Cara mamma oggi compi 38 anni, ma per me sarai sempre la persona più forte e bella che conosca. Voglio dirti grazie per tutto ciò che hai fatto in questi anni, per i sacrifici, per il tuo amore infinito e per ogni volta che hai messo me prima di te. Ti voglio un bene immenso, anche se a volte non lo dimostro abbastanza". E ancora: "Sei il mio punto di riferimento, la mia certezza, e voglio che tu sappia che ci sarò sempre per te, proprio come tu ci sei sempre stata per me. Oggi è il tuo giorno e meriti di viverlo con il sorriso, con amore e serenità. Meriti il meglio, perché sei il meglio. Ti auguro un compleanno pieno di abbracci sinceri e momenti felici. Ti amo tanto mamma, con tutto il cuore. Buon compleanno".

Gli auguri del compagno

Oltre alla lettera della figlia Pia, anche il compagno Armando Izzo ha voluto fare gli auguri a Raffaella Fico. Il calciatore le ha dedicato una storia su Instagram scrivendo: "Buon compleanno amore mio, ti auguro tanta felicità. Ti amo", accompagnata da un cuore.

Il racconto della sua perdita a Verissimo

Lo scorso 10 gennaio, ospite a Verissimo, Raffaella Fico ha raccontato il momento particolarmente delicato che sta affrontando insieme al compagno, il calciatore Armando Izzo. La coppia, che era in attesa del loro primo bambino, aveva annunciato la perdita del piccolo con un messaggio pubblicato sui canali social lo scorso 15 dicembre. Nel corso dell'intervista, la showgirl si era lasciata andare a un racconto doloroso, parlando tra le lacrime di quanto accaduto:"Un dolore immenso, è stato devastante. Si sono rotte le acque prematuramente, è stato un vero parto con cinque ore di travaglio".