“Raffaella Fico e Armando Izzo distanti”, la showgirl interviene e fa chiarezza sul rapporto con il calciatore

Raffaella Fico e Armando Izzo sono ancora al centro della cronaca rosa. Dopo i messaggi criptici comparsi sul profilo del calciatore, motivati nelle ultime ore dal diretto interessato che ha spiegato di essere stato vittima di hacker, sono state rese pubbliche alcune segnalazioni sul loro rapporto che, stando al racconto di una talpa che li ha visti insieme, si sarebbe incrinato.

Raffaella Fico spezza i gossip: "Siamo sereni e felici"

Le stories Instagram pubblicate da Amedeo Venza, influencer che si occupa di gossip, hanno catturato l'attenzione della showgirl che pochi minuti fa è intervenuta personalmente per mettere a tacere i rumors circolati sulla sua relazione con Armando Izzo. Venza ieri sera aveva parlato di una discussione avvenuta tra i due: "Al momento non si parlano", le parole accompagnate dal racconto di una talpa che li ha visti insieme in un ristorante. "Zero contatti tra loro", ha sostenuto l'utente social. Raffaella Fico, in una story Instagram, ha rotto il silenzio e smentito ogni gossip.

È da ieri che continuo a leggere cose non vere. Non so perché mettete in giro certe voci, ma la persona che ha visto e raccontato si è persa i passaggi più salienti. Quasi tutta la sera ci siamo tenuti per mano, e il mio fidanzato si è alzato molto più di una volta a baciarmi e abbracciarmi. Consiglio vivamente a chi ha scritto questo, una visita oculistica. Siamo sereni e felici.

La coppia in questi giorni è finita più volte al centro della cronaca rosa. Dopo la tragica perdita del bambino che la showgirl portava in grembo, sono circolate numerose voci sul loro rapporto. Tutte smentite dai diretti interessati. Ieri, inoltre, il calciatore è stato vittima di hacker che sono entrati nel suo profilo Instagram, pubblicando stories con messaggi criptici come "Addio amore, faccio schifo", oppure "Sono a put*ane, telefono spento". Armando Izzo ha chiarito l'accaduto rassicurando i followers di aver agito anche legalmente per punire chi gli ha rubato il profilo.