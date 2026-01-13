Susy Fuccillo ricorda il marito Salvatore, morto all’improvviso a 41 anni: “Mi volto ancora cercandoti”

“La tua assenza è costante, in quei momenti istintivamente mi volto ancora cercandoti”, è il messaggio che l’ex ballerina di Amici Susy Fuccillo ha pubblicato sui social e ha dedicato al marito Salvatore Raciti. L’uomo è morto all’improvviso a 41 anni lo scorsao dicembre, colto da un malore.

Susy Fuccillo ha ricordato il marito Salvatore Raciti, morto a 41 anni nella notte tra l'1 e il 2 dicembre a causa di un malore improvviso. L'ex ballerina di Amici ha comunicato la tragica notizia su Instagram e ha poi scelto di vivere in privato il suo dolore. I funerali sono stati celebrati lo scorso 7 dicembre a Catania, città d'origine dell'uomo, davanti a una chiesa piena di persone, che si sono radunate per dargli l'ultimo saluto.

"Sei e rimarrai la mia casa. Nulla potrà separarci, neanche la morte", aveva scritto Fuccillo sui social dopo quasi un mese di silenzio. L'ex ballerina di Amici ha voluto rendere omaggio ancora una volta al marito, sempre attraverso un messaggio pubblicato sul suo profilo social, accompagnato dal brano D'improvviso di Lorenzo Fragola. "La tua assenza è costante, si infila nei piccolo gesti, negli spazi rimasti vuoi, in quei momenti in cui istintivamente mi volto ancora cercandoti", è il messaggio che accompagna la foto.

La notizia della morte di Salvatore Raciti è arrivata all'improvviso: l'uomo aveva 41 anni ed è stato colpito da un malore improvviso mentre si trovava nel giardino della loro abitazione a Plaia, un quartiere di Catania. Riguardo alle dinamiche, ricostruite dai quotidiani siciliani locali, si apprende che stava sistemando le decorazioni natalizie quando si è sentito male. I presenti hanno cercato subito di soccorrerlo e hanno chiamato l'ambulanza. Tuttavia, visti i lunghi tempi d'attesa, uno degli amici ha scelto di portarlo in prima persona all'ospedale più vicino. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, però, ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato vano. Salvatore Raciti lascia la moglie Susy e tre figlie avute insieme: Cristiana, Giordana e la piccola Costanza, che ha soli pochi mesi di vita.