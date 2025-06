video suggerito

Il figlio di Lando Buzzanca: “Mio padre era infedele, non voleva facessi l’attore per non farmi sapere cosa combinava” Il figlio di Lando Buzzanca, Massimiliano, racconta nello studio de La Volta Buona l’infedeltà di suo padre: “Nemmeno noi figli sapevamo quante storie avesse avuto, lui cercava in tutti i modi di nasconderlo”. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ospite della puntata de La Volta Buona di martedì 10 giugno, il figlio di Lando Buzzanca, Massimiliano, ha parlato del rapporto con suo padre, scomparso nel 2022. Durante la conversazione con Caterina Balivo, ha descritto l'attore come un uomo infedele, ma non come un cattivo padre: "La nostra era una famiglia molto felice e serena, grazie a mia madre. Mio padre, si portava addosso lo stress e l'ansia del non sapere se il giorno dopo avrebbe avuto soldi o meno".

Il figlio di Lando Buzzanca racconta l'infedeltà di suo padre

In un'intervista rilasciata di recente al Corriere, Massimiliano Buzzanca aveva già accennato all'infedeltà di suo padre nei confronti di sua madre, Lucia Peralta. "Poi mi racconti di tutti gli schiaffi che lei gli dava quando lo beccava con un'altra", gli ha chiesto scherzosamente Caterina Balivo, prima di lanciare il servizio sull'attore. "Tre, ne ha presi tre", ha ribattuto Massimiliano. "Troppo pochi", ha chiosato divertita la conduttrice. Poi, ha lasciato parola all'intervistato: "Non sai quante sono state le storie che ha avuto. In teoria, non lo sappiamo neanche noi figli. Papà ha cercato in tutti i modi di nasconderlo, non mi voleva far fare l'attore quando avevo 18 anni apposta per non far sapere cosa combinava".

"Mia madre era la colonna portante della famiglia"

Lando Buzzanca e sua moglie, Lucia Peralta, sono stati insieme 54 anni, lui aveva solo 19 anni quando si è sposato: "Con mia madre, mio padre non si sentiva in catene. Semplicemente, non voleva dare alla moglie un matrimonio rimediato, ma all'inizio non aveva una lira per potersi permettere una famiglia". Nonostante il lavoro lo tenesse spesso via di casa, l'uomo definisce la loro una famiglia "molto felice e serena grazie a mia madre, che ne era la colonna portante". L'attore, ad ogni modo, non è mai stato un cattivo padre: "Si portava appresso lo stress e l'ansia del non sapere se il giorno dopo avrebbe avuto soldi o meno, se avrebbe avuto il lavoro o meno".

Lando Buzzanca e la moglie Lucia Peralta nel 2018