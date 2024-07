video suggerito

Elegia Americana, il film tratto dalla storia di J.D. Vance è su Netflix: di cosa parla J.D. Vance è il candidato scelto da Donald Trump come vice-presidente in caso di elezione a presidente degli Stati Uniti. È il creatore del libro “Elegia Americana”, trasposto su Netflix in un film di Ron Howard. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Da alcuni giorni, J.D. Vance è una delle parole chiave più cliccate sul web. Il motivo è molto semplice: è il candidato scelto da Donald Trump come vice-presidente in caso di elezione a presidente degli Stati Uniti. Un nome noto a questi canali, visto che Elegia Americana è il libro che racconta la sua storia e dal quale è stato tratto un film capolavoro diretto da Ron Howard e disponibile tuttora su Netflix. Proprio Ron Howard fu ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, all'epoca ancora in Rai, per raccontare della grandezza di questo film.

La trama di Elegia Americana

Elegia Americana è la storia vera di J.D. Vance. J.D., interpretato da Michael Basso, è un ex marine e studente di giurisprudenza a Yale, sul punto di ottenere il lavoro dei suoi sogni. Tuttavia, un problema familiare lo costringe a tornare nella sua casa d’origine nel sud dell'Ohio, dalla famiglia che ha cercato di dimenticare. Deve infatti affrontare le complesse dinamiche della sua famiglia appalachiana, in particolare il difficile rapporto con sua madre Bev (Amy Adams), che lotta con la dipendenza. Grazie ai ricordi di sua nonna Mamaw (Glenn Close), una donna forte e intelligente che si è sempre presa cura di lui, J.D. intraprende un viaggio personale che lo porta a comprendere e accettare la propria famiglia. Il film è un viaggio nei ricordi e una storia di sopravvivenza e trionfo familiare. Attraverso il confronto tra tre generazioni diverse, spesso in contrasto tra loro, la storia della famiglia di J.D. riscopre la sua essenza, tra alti e bassi.

J.D. Vance ha raccontato il Midwest americano

La convention repubblicana ha incoronato J.D. Vance come futuro vice-presidente in caso di vittoria di Donald Trump. J.D. Vance, classe 1984, ha raccontato nel suo libro "Elegia Americana" il mondo del Midwest americano. Il titolo originale del libro è "Hillbilly Elegy" dove per "hillbilly" s'intende la comunità dell'America rurale, quelli noti anche come redneck o bifolchi. Il libro, inizialmente previsto per il mercato locale, inizia a scalare incredibilmente le classifiche grazie al suo racconto universale, di gente semplice, gente dell'Ohio, del Kentucky, dei Monti Appalachi.