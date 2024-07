Era la grande scommessa di Kevin Costner, ma è un flop: salta il sequel di Horizon: An American Saga

video suggerito

Doveva essere, come suggerisce il titolo, una saga di quattro film in tutto ma si fermerà solo al primo. Horizon: An American Saga è un insuccesso al botteghino, un flop che costringe Kevin Costner a doversi fermare, nonostante abbia da poco iniziato le riprese di quello che sarebbe dovuto essere il terzo film. Dopo due settimane, il film ha incassato appena 23 milioni di dollari negli Stati Uniti e la New Line Cinema ha bloccato tutto. Serve solo un miracolo al film per continuare.

Il film è diviso in due capitoli

Il film è stato diviso in due capitoli e il secondo sarebbe dovuto uscire il 16 agosto 2024. Intanto, però, la produzione ha deciso di rinviare l'uscita per un motivo molto semplice: spera che l'approdo del film nei canali di streaming riaccenda la passione del pubblico che, intanto, sembra molto più che tiepida. I capitoli in totale sarebbero dovuti essere quattro, ma a meno di clamorosi ripensamenti o segnali da parte del pubblico o del mercato, si fermeranno a stento a due nonostante Costner sia attualmente sul set per girare il terzo film.

La trama

La trama del film era oltremodo ambiziosa: una storia dell’America troppo grande per essere raccontata in un solo capitolo. Presentato come "un vero e proprio evento cinematografico" tutto realizzato da Kevin Costner (attore protagonista, regista, co-sceneggiatore) e produttore, il film si ambienta nella grande tradizione degli iconici Western e percorre i quattro anni della Guerra Civile, dal 1861 al 1865. L'avventura cinematografica di Kevin Costner era troppo ambiziosa proponendosi di portare al centro della scena il punto di vista di intere famiglie, amici e antagonisti di un Paese diviso dall'interno. Ancora la sinossi ufficiale recita che il film vuole portare agli spettatori "il vero significato di essere ‘gli Stati Uniti d'America'". È andata male, anzi malissimo.