Damiano David e Dove Cameron non si nascondono più: baci e abbracci sul primo red carpet di coppia Dove Cameron e Damiano David stanno insieme e con il primo red carpet di coppia hanno reso pubblica la loro storia d’amore. Al party dei Grammy 2024 a Los Angeles ieri, 3 febbraio, hanno posato davanti ai fotografi scambiandosi baci e abbracci. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Damiano David e Dove Cameron non si nascondono più: con il primo red carpet di coppia hanno reso pubblica la loro storia d'amore. Dopo la notizia lanciata da Chi e documentata con le foto dei paparazzi, la coppia si è presentata insieme al party dei Grammy 2024 a Los Angeles ieri, 3 febbraio 2024. Hanno posato davanti ai fotografi sorridenti e innamorati e hanno ufficializzato la relazione con un romantico bacio.

Le prime foto di coppia di Damiano David e Dove Cameron

Dove Cameron è la prima fidanzata di Damiano David dopo la lunga storia d'amore, ormai naufragata, con Giorgia Soleri. Dopo indiscrezioni e le foto dei paparazzi, la coppia ha deciso di ufficializzare la relazione con il primo red carpet di coppia. Hanno partecipato insieme al party dei Grammy 2024 e hanno posato davanti ai fotografi sorridendo felici e baciandosi.

Damiano David e Dove Cameron

La loro storia sarebbe nata già tempo prima delle prime segnalazioni a Sydney: precedentemente erano stati insieme in Brasile, a New York e a Los Angeles. Lei, 3 anni più grande del frontman dei Maneskin, è un volto noto di Disney Channel nonché cantante.

Chi è Dove Cameron, la fidanzata di Damiano David dopo Giorgia Soleri

Classe 1996, originaria di Bainbridge Island, nello stato di Washington, Dove Cameron ha debuttato nel piccolo schermo nel 2012 come una delle Gemelle Rooney nella serie Disney Channel Liv e Maddie. Poi ha interpretato Kayla Morgan nel film Cloud 9 e Mal, figlia di Malefica, nella saga Disney Descendants. Nella sua carriera cinematografica ci sono anche le serie The Mentalist, Shameless e Agents of Shields. Negli anni si è avvicinata anche al mondo della musica: nel 2020 il suo brano We Belong è diventato colonna sonora del film After 2, mentre il singolo Boyfriend, popolare su TikTok, ha raggiunto la top ten di Spotify nel Regno Unito.