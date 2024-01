Prima uscita di coppia per Deva Cassel e Saul Nanni, insieme alla Settimana della Moda di Parigi Saul Nanni e Deva Cassel hanno fatto il loro debutto come coppia in occasione della sfilata di Dior alla Settimana della Moda di Parigi. Il giovane attore e la modella, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, sono arrivati abbracciati all’evento e hanno catturato fin da subito l’attenzione dei fotografi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Saul Nanni e Deva Cassel non si nascondono più. Dopo la prima foto insieme sui social, la coppia ha fatto anche la prima apparizione in pubblico, in occasione della sfilata Dior Haute Couture durante la Settimana della moda di Parigi. Come mostrano le foto scattate dai fotografi e quelle condivise dalla modella, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, i due appaiono più complici e innamorati che mai.

La prima uscita in pubblico di Saul Nanni e Deva Cassel

Deva Cassel e Saul Nanni si sono presentati insieme in occasione della sfilata Dior Haute Couture, che si è tenuta a Parigi negli scorsi giorni. Abbracciati, hanno fatto il loro ingresso all'evento più complici e innamorati che mai, senza mai sottrarsi ai flash dei fotografi pronti a immortalare il momento. Un debutto di coppia in grande stile per i giovani attori, che hanno catturato l'attenzione di tutti. I due si frequenterebbero solo da qualche mese e ormai vivono la loro relazione alla luce del sole, senza più nascondersi.

L'amore tra Deva Cassel e Saul Nanni

Il primo incontro tra Saul Nanni e Deva Cassel è avvenuto grazie alla loro passione comune, quella per la recitazione e il mondo del cinema. Galeotto è stato infatti il set de Il Gattopardo, una nuova serie tv Netflix ispirata al romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, in cui lei interpreta il personaggio di Angelica e lui quello di Tancredi. I due hanno prima vissuto la loro frequentazione lontano dai riflettori, per poi uscire allo scoperto con un loro scatto su Instagram, accompagnato da un cuore.

Quanto al loro passato sentimentale, su Nanni c'è un certo alone di mistero e non si hanno informazioni precise riguardo le sue ex fidanzate. Il giovane attore ha 24 anni e ha debuttato sul piccolo schermo con il ruolo di Christian nella serie Disney Alex & Co. Nel suo passato ci sono poi fiction come Non dirlo al mio capo, al fianco di Vanessa Incontrada e Lino Guanciale, e film come Sotto il sole di Riccione (2020), Love & Gelato (2022). Deva Cassel invece è stata fidanzata con il modello italo- francese Luca Salandra, con il quale era uscita allo scoperto in occasione della 78esima Mostra del Cinema di Venezia nel 2021. Fino allo scorso anno, sul profilo di lui comparivano foto insieme, ma ormai da tempo tutto tace.