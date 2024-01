Beatrice Luzzi: “Letizia e Paolo non stanno insieme, sono un’alleanza”, la risposta della coppia Al centro della puntata del Grande Fratello di lunedì 15 gennaio, c’è un acceso dibattito tra alcuni gieffini. Secondo Beatrice Luzzi, infatti, Letizia Petris e Paolo Masella non sarebbero una vera coppia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Nella puntata di lunedì 15 gennaio del Grande Fratello non mancano i battibecchi tra i gieffini. Al centro della discussione ci sono Letizia Petris e Paolo Masella, i cui comportamenti sono stati contestati da Beatrice Luzzi e altri concorrenti.

Le parole di Letizia Petris

In difesa di Vittorio Menozzi contro cui nella precedente puntata Letizia e Paolo avevano puntato il dito, Beatrice Luzzi si è sentita in dovere di difendere il suo protetto e parlando della gieffina ha espresso alcune considerazioni: "Gira sempre col sedere di fuori, andava nel letto di tutti i ragazzi della casa" e ancora: "Paolo è il suo servetto, lei comanda e lui esegue. Non sono una coppia secondo me, sono un'alleanza". Dopo aver visto questi filmati, Letizia viene interpellata da Alsono Signorini:

Io di tutte questa cattiverie faccio questo, io non penso che debba piangere in puntata, reagisco. Che sia una persona sensibile lo sanno tutti, io faccio così perché mi sono fatta degli esami di coscienza, e ho imparato a farmi scivolare le cose addosso. Io non butto una relazione di tre anni per una dinamica interna del Grande Fratello.

Quest'ultima frase è stata oggetto di fraintendimenti con il conduttore che, quindi, prova a farsi spiegare quanto dichiarato dalla gieffina che sembrava avallare le ipotesi di Beatrice con la sua affermazione: "Ma no, ma stasera non ci capiamo. Ho detto che non è che la butto una relazione di tre anni se non ci credessi"

L'intervento di Paolo e la difesa di Perla Vatiero

Anche Paolo decide di intervenire e si rivolge a Beatrice dicendole: "Un uomo quando è affezionato ad una donna, cerca di proteggerla in tutti i modi, evidentemente non hai avuto la protezione di un uomo". Signorini, quindi, chiama anche l'attrice a dire la sua, visto che nei filmati mandati in onda, non si è risparmiata con giudizi anche piuttosto pungenti:

Ma non ha bisogno di essere protetta. Io ho molta stima di Letizia, le riconoscono anche una vena artistica. Mi sento di metterle dei limiti, perché le servono a crescere. È giusto alla sua età che capisca. Per quanto riguarda il discorso di disinibita è una cosa che apprezzo, spero che sia una cosa che sia lei stessa ad ammettere.

Nel frattempo, in difesa della coppia interviene anche Perla Vatiero che ha voluto smentire quanto detto da Beatrice in confessionale, ovvero che i due non si scambiano mai baci, carezze o non dormono insieme: "Li vivo sempre, chiarisco il fatto che hanno dormito insieme, non è solo apparenza, i baci se li danno sempre, non c’è una sera in cui non si dicono cose belle e questo non lo sente nessuno, comunque, perché determinate cose importanti sono dette senza microfoni, anche perché a loro non frega di farsi vedere da tutti".

Il chiarimento di Vittorio Menozzi

L'ultimo a prendere parola è Vittorio Menozzi che sente di voler intervenire in merito alla questione che lo ha visto protagonista la scorsa puntata e, quindi, dopo aver ribadito il chiarimento consumatosi la scorsa settimana ha aggiunto:

Io volevo separare un attimo i due piani, Paolo e Letizia hanno la possibilità di imparare l’altro l’uno dall’altro, ognuno nella casa ha i propri limiti, dopo la discussione della settimana scorsa, la questione è solamente che Paolo è un po’ geloso, e quindi tra me e Leti sono venuti a mancare i presupposti per un tipo di amicizia.

L'intervento di Cesara Buonamici

A dire la sua in questi intricato gioco di voci è anche Cesara Buonamici. L'opinionista si rivolge a Beatrice, perché infastidita da una sua frase e quindi esordisce dicendo:

Adesso tu dici ammiro Letizia perché è disinibita, quando hai detto quella frase giri sempre col sedere di fuori non è di ammirazione. Io provo fastidio quando si usano elementi di denigrazione maschili, con tutte le cose che abbiamo contro noi donne, perché dire una frase del genere.

L'attrice risponde dalla Casa: "Non sono d’accordo, mi sono permessa di dire, delle cose che lei fa con ovvietà, mi dispiace che tu non abbia colto il mio tono".