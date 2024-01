Mew e i motivi dell’uscita da Amici, i commenti di Matthew, Cuccarini e Pettinelli: “Abbi cura di te” Sono numerosi i commenti comparsi sotto il video in cui Mew, per la prima volta, parla dei motivi dell’uscita da Amici 23. Tra questi, ci sono le parole della coach Anna Pettinelli, di Lorella Cuccarini e del fidanzato Matthew, che è uscito dalla scuola insieme a lei. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Mew ha rotto il silenzio sul suo addio ad Amici 23. La cantante, all'anagrafe Valentina Turchetto, ha parlato per la prima volta dei motivi per i quali ha lasciato il talent: "La depressione salta fuori anche nei momenti migliori della vita, in questo caso era il più bello per me". Migliaia i commenti comparsi sotto il suo video Instagram, tra i quali quelli delle coach Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini e del fidanzato Matthew, che è uscito dalla scuola insieme a lei.

I commenti di Matthew, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli alle parole di Mew

Matthew ha commentato il video della fidanzata Mew, in cui la cantante spiegava i motivi dell'uscita da Amici 23, con un cuore coperto da alcune bende. L'ex allieva ha fatto sapere di soffrire di depressione, che è tornata ad affacciarci nella sua vita in un momento bello come quello vissuto nella scuola, dove ha anche trovato l'amore. I due cantanti infatti sono usciti insieme dal talent, fornendo come spiegazione solo "motivi personali" e dando il via ale ipotesi più disparate sui social.

Tra i commenti si leggono anche alcune parole di incoraggiamento da parte delle sue coach del programma, Lorella Cuccarini, che ha scritto: "Abbi cura di te". A intervenire anche Anna Pettinelli, professoressa di Matthew: "Un solo augurio: che la musica e un piccolo sorriso ti accompagnino sempre. Go Vale!".

La spiegazione di Mew sull'addio ad Amici 23

Dopo settimane di indiscrezioni sul suo conto, smentendo le ricostruzioni più assurde sul caso, Mew ha deciso di rompere il silenzio per condividere con chi la sempre seguita la sua "scelta difficile e positiva". In un video pubblicato su Instagram, la cantante ha cantante di aver dovuto ascoltare la sua mente, dove è tornata a insidiarsi la depressione:

Ho deciso che sarebbe stato giusto essere sincera soprattutto con me stessa, ascoltare il mio corpo e la mente e continuare il percorso affrontandolo senza indossare maschere. Purtroppo la depressione salta fuori anche nei momenti migliori della vita, in questo caso il più bello della mia vita. Si prende la fame, le energie. Avevo smesso di mangiare, ho cercato di non mostrare niente a nessuno e ci sono anche riuscita, poi ho capito che si può stare male, crollare, ma è importante parlarne.