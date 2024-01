Mew smentisce le ricostruzioni più assurde: “Saremmo stati pazzi a lasciare Amici per poter fare sesso” Dopo il video con il quale ha spiegato di avere lasciato Amici a causa di un momento di profonda depressione, Mew ha smentito una delle teorie più assurde circolate sul conto suo e di Matthew negli ultimi giorni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Dopo avere pubblicato un video con il quale, per la prima volta dopo la decisione di abbandonare Amici, Mew spiegava le ragioni di questa scelta, la cantante torna sui social per smentire alcune delle ricostruzioni più assurde e fantasiose circolate a proposito dell’abbandono suo e di Matthew. Diverse le teorie apparse in rete a proposito delle ragioni che avrebbero spinto i due a lasciare l’accademia di Canale5. Secondo una di esse, i due cantanti avrebbero stabilito di andare via da Amici per poter essere liberi di vivere la propria intimità alla luce del sole e senza il controllo quotidiano delle telecamere. Una ricostruzione priva di ogni concretezza, al punto che Mew ha deciso di smentire.

Il messaggio pubblicato da Mew e il like di Matthew

In risposta a un utente che le faceva notare avesse cancellato il commento che faceva riferimento proprio a quell’assurda teoria, Maw ha replicato facendone notare l’assoluta inconsistenza: “Ho eliminato il suo commento perché arrivare a pensare che due giovani lascino un’opportunità come quella che ti dà Amici per avere la libertà di chi***re è da pazzi psicopatici”. Sotto il commento di Mew è apparso il like del fidanzato Matthew.

La versione di Mew: “Ho messo al primo posto la mia salute mentale”

Dopo le indiscrezioni che si sono susseguite negli ultimi giorni – Fanpage.it aveva già ricostruito i motivi dell’abbandono di Mew e Matthew – la cantante è tornata sui social per spiegare le ragioni celate dietro la decisione di lasciare il programma:

Purtroppo la depressione salta fuori anche nei momenti migliori della vita, in questo caso il più bello della mia vita. Si prende la fame, le energie. Avevo smesso di mangiare, ho cercato di non mostrare niente a nessuno e ci sono anche riuscita, poi ho capito che si può stare male, crollare, ma è importante parlarne. Con il tempo mi sono abituata alle forti emozioni di questo percorso, i pensieri oscuri sono tornati sempre più forti. Sono arrivata a dubitare di me, ogni giorno, nonostante l'amore intorno a me. Conoscere Matthew è stato bellissimo, mi ha aiutata, l'amore che abbiamo è vero e mi travolge. Non sono incinta, ma è travolgente.