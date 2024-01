Mew e Matthew via da Amici senza avvisare nessuno: lui deluso dai suoi voti, lei lo ha seguito Fanpage.it ricostruisce quanto accaduto dietro le quinte di Amici con l’uscita improvvisa di Mew e Matthew dall’accademia per talenti di Canale5. I due allievi, entrambe cantanti, hanno abbandonato la scuola senza avvisare nessuno. A decidere è stato Matthew, Mew lo ha solo seguito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

27 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fanpage.it ricostruisce quanto accaduto dietro le quinte di Amici la scorsa settimana con l’improvvisa uscita di scena di Mew e Matthew. I due cantanti, com’è noto, hanno abbandonato l’accademia per talenti di Canale5 senza fornire pubblicamente alcuna spiegazione che motivasse la decisione di interrompere il percorso nella scuola. Fanpage.it ha appreso da fonti qualificate che la decisione dei due di abbandonare il programma sarebbe stata maturata in fretta e in furia, senza avvisare nessuno degli addetti ai lavori. Il primo a decidere di andarsene sarebbe stato Matthew. Finito terzultimo in classifica nel corso dell’ultima prova di abilità che aveva visto i cantanti della scuola sfidarsi tra loro, l’allievo di Rudy Zerbi – già finito nelle ultime posizioni delle precedenti classifiche stilate dai professionisti convocati dalla produzione del talent per giudicare gli artisti in gara – ha maturato l’improvvisa e irrevocabile decisione di abbandonare il programma. Mew, che aveva già dichiarato in più di un’occasione che non sarebbe rimasta ad Amici senza Matthew, ha deciso di seguirlo.

Mew e Matthew via da Amici in fretta e furia, usciti senza consultare nessuno

Secondo quanto ha appreso Fanpage.it, Mew e Matthew non si sarebbero consultati con nessuno prima di abbandonare la scuola. Hanno lasciato la casetta e gli studi dai quali va in onda il programma con mezzi propri, senza fermarsi a parlare con chi lavora dietro le quinte della trasmissione condotta da Maria De Filippi. Una fretta che ha impedito qualsiasi tentativo di far ragionare i due. In particolare Mew, considerata particolarmente talentuosa – perfino dalla stessa Maria De Filippi – e in grado di poter concorrere per un posto al serale e forse addirittura per la vittoria finale. Due opportunità che la giovane cantante si è preclusa quando ha deciso di seguire il fidanzato fuori dal programma.

Il silenzio social di Mew e Matthew dopo Amici

Per il momento, Mew e Matthew non hanno commentato in alcun modo le notizie che si stanno succedendo giorno dopo giorno a proposito delle ragioni dell’abbandono. E pare non abbiano intenzione di tornare sui propri passi. Secondo quanto ha appreso Fanpage.it, infatti, non si sarebbero messi in contatto con la produzione del talent show – nemmeno per chiedere di rientrare – dal momento in cui hanno deciso di lasciare il programma.