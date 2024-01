Amici 23, Maria De Filippi sull’addio di Mew e Matthew: “Fuori per motivi personali” Maria De Filippi durante la puntata di domenica 14 gennaio di Amici 23 commenta in maniera particolarmente ermetica l’addio di Mew e Matthew dal programma. La conduttrice, infatti, non fornisce spiegazioni sul perché dell’abbandono. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

La puntata di Amici 23 di domenica 14 gennaio era particolarmente attesa dagli appassionati del programma, soprattutto dopo l'improvviso abbandono di Mew e Matthew, verificatosi nei giorni scorsi. Dopo una prima sfida a rischio eliminazione, Maria De Filippi dà il via alle esibizioni degli allievi, sottolineando l'assenza dei due ragazzi, ma senza evidenziare i motivi che hanno portato entrambi a lasciare il talent show.

Le parole di Maria De Filippi su Mew e Matthew

"Come potete vedere non ci sono i banchi di Mew e Matthew che hanno lasciato la scuola per motivi personali", questa la frase con cui la conduttrice ha parlato del caso che ha tenuto col fiato sospeso i fan del programma. Nessun commento da parte della produzione e nemmeno da parte dei professori che, quindi, hanno sorvolato sull'assenza dei due aspiranti cantanti. Sembra, quindi, che la strada scelta dalla produzione del talent sia quella della riservatezza, probabilmente per tutelare i due ex allievi che, d'altra parte, non sono ancora intervenuti in prima persona per spiegare il perché di questo abbandono così improvviso.

Le ipotesi sull'abbandono di Mew e Matthew

In questi giorni, dopo l'annuncio dell'uscita dalla scuola di Mew e Matthew, diverse sono state le ricostruzioni sulle ipotesi che avrebbero portato i due a lasciare, insieme, il programma. Tra quelle che vanno per la maggiore sembrerebbe che non sia stato il cantante a voler andare via, rattristato dai risultati ottenuti nelle ultime puntate, ma pare sia stata lei ad avere la necessità di lasciare la scuola e lui abbia supportato e condiviso la sua scelta. L'unico intervento sui social è stato quello di Mew che ha scritto un semplice messaggio condiviso tra le sue stories: "Raga stiamo bene". Non una parola in più, né una in meno. Al momento, a parte alcune ipotesi, non è chiaro se nelle prossime settimane verranno aggiunte ulteriori spiegazioni sulla questione.