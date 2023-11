Amici 23, Matthew ha cambiato coach: la sua nuova insegnante è Anna Pettinelli

Colpo di scena nella scuola di Amici 23. Dopo alcune incomprensioni tra Matthew e il suo coach Rudy Zerbi, quest'ultimo ha deciso di sospendergli la maglia, ragion per cui il giovane cantante è stato convocato da Anna Pettinelli per un colloquio che ha avuto un esito inaspettato.

Finora Matthew è stato uno degli allievi della scuola più apprezzati, capace di convincere tanto il pubblico quanto i suoi coach, ma da qualche settimana il suo rendimento non è stato propriamente dei migliori. Questo calo ha portato ad uno scontro con il suo coach, Zerbi, a seguito del quale ha deciso di revocargli la maglia. Matthew, quindi, è stato convocato da Anna Pettinelli, che sin da subito si era proposta come sua guida e i due hanno avuto una conversazione piuttosto proficua:

Da un po’ mi frullava per la testa che nn mi trovato con il coach giusto. Prime puntate ero carico, avevo voglia di fare e infatti nelle classifiche ero primo o secondo. Se è un problema mio? Io ho pensato tanto alle parole che mi hai detto quando dovevo decidere che coach avere. Quel giorno forse non ho preso la decisione giusta, tu mi dicevi che volevi valorizzare la mia anima rock e io non lo sto facendo. Io sono pronto a dare ma non mi seno apprezzato a pieno. Vedo il rapporto che hai con Holy ed è diverso e questo mi ha fatto pensare tanto. Io non ti posso deludere, darò il mio 100%.