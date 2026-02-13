Dove Cameron svela dove sarà il matrimonio con Damiano David: “Lui si sentirà a casa e ci saranno tanti invitati”

Dove Cameron ha svelato alcune anticipazioni riguardo alle nozze con Damiano David, che dovrebbero svolgersi entro il 2026: Lui è di Roma, quindi stiamo progettando le nozze in Italia. Ha un migliaio di cugini, dunque la lista degli invitati deve essere lunghissima”.

Dove Cameron e Damiano David stanno già pensando all'organizzazione del loro matrimonio. Il cantante, ex frontman dei Maneskin, aveva annunciato il fidanzamento ufficiale lo scorso gennaio, con una romantica foto di sui social, a poco più di due anni dal loro primo bacio a Sydney. Di recente l'attrice ha svelato i retroscena della proposta e ora entrambi sembrano già essere proiettati verso la pianificazione della cerimonia, che potrebbe svolgersi proprio in Italia davanti a una lunghissima lista di invitati e con una scelta musicale che li rispecchi in pieno.

Dove Cameron e Damiano David pensano alle nozze in Italia

Ospite del programma Entertainment Tonight, Dove Cameron ha anticipato alcuni retroscena sul matrimonio con Damiano David, che dovrebbe celebrarsi entro la fine del 2026. La location esatta non è ancora stata stabilita, ma l'idea è quella di celebrarlo in Italia: "Lui è di Roma, quindi stiamo progettando le nozze in Italia. Per me sarà un destination wedding, lui si sentirà a casa”. Un matrimonio in stile italiano, quindi, con tantissimi invitati: "Lui ha un migliaio di cugini, dunque la lista degli invitati deve essere lunghissima". Quanto alla parte musicale della cerimonia, non è esclusa che gli sposi possano esibirsi davanti ad amici e aprenti, anche se starebbero valutando scelte differenti: "Tra le mie proposte ci sarebbe la band ‘Nothing but hieves’ ma non so se a lui possa andare bene”.

L'amore tra Dove Cameron e Damiano David

Dove Cameron e Damiano David si sono incontrati per la prima volta nel 2022 in occasione degli MTV VMA'S, quando il cantante era fidanzato e "non dava confidenza ad altre ragazze", come aveva raccontato l'attrice a proposito di quell'occasione. Un anno dopo si sono rivisti ed è scattata la scintilla, poi il primo appuntamento ufficiale e con il tempo il nascere di un amore sempre più forte, vissuto oggi alla luce del sole (e dei social) nonostante le iniziali titubanze di Cameron. “Ho capito subito che era la persona perfetta per me e questo mi ha spaventato perché non sapevo se per lui fosse lo stesso. È stata un’intuizione, è una delle persone più empatiche, rispettose e gentili che abbia mai conosciuto. È stata una sorpresa emozionante”, ha raccontato parlando del futuro marito.