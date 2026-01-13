Hbo max in Italia a partire da oggi: come vederlo sulla smart tv, come abbonarsi e cosa guardare dal catalogo

HBO Max arriva in Italia dal 13 gennaio: ecco come guardarlo su smart tv, quale abbonamento scegliere tra Basic, Standard e Premium, e cosa vedere dal catalogo tra serie HBO, film Warner Bros e sport.

Dal 13 gennaio 2026 HBO Max è ufficialmente disponibile in Italia. La piattaforma streaming del gruppo Warner Bros. Discovery, già presente in oltre 100 Paesi, porta finalmente nel nostro mercato un catalogo che riunisce per la prima volta serie HBO Original, produzioni Max Original, film Warner Bros. Pictures, contenuti DC Universe e l'offerta sportiva di Eurosport in un unico servizio.

Il debutto italiano segna un momento importante per il panorama dello streaming locale: HBO Max non si limita a importare contenuti internazionali, ma punta con decisione sulle produzioni originali italiane. Da Portobello di Marco Bellocchio con Fabrizio Gifuni a Melania Rea – Oltre il caso con Maria Esposito, passando per progetti in sviluppo come il medical drama 500 battiti e la mockumentary Peccato con Emanuela Fanelli.

Il lancio coincide strategicamente con l'arrivo dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, che saranno trasmessi in diretta e disponibili per tutti gli abbonati, indipendentemente dal piano scelto. Un elemento di grande interesse per il pubblico italiano che potrà seguire ogni competizione olimpica direttamente dalla piattaforma.

Maria Esposito nella fiction su Melania Rea.

Come guardare Hbo max sulla smart tv

HBO Max è accessibile attraverso diverse modalità, progettate per garantire la massima flessibilità agli utenti. La piattaforma funziona via web su hbomax.it, attraverso l'applicazione dedicata e tramite accordi di distribuzione che ne semplificano l'accesso.

Per chi possiede una smart tv, l‘app HBO Max sarà disponibile sui principali dispositivi: TV selezionate, set-top box, dispositivi di streaming, smartphone e tablet, oltre alle console da gioco. La registrazione su App Store e Google Play è già attiva dall'inizio di gennaio.

TIM è partner al lancio, rendendo HBO Max disponibile per i clienti TIMVISION. Grazie a questo accordo pluriennale, l'app arriva su TIMVISION con combinazioni esclusive di contenuti che partono da 7 euro al mese, includendo l'intero catalogo HBO Max, TIMVISION Play, Netflix e Infinity Plus. L'accordo prevede anche il rinnovo dei contenuti di discovery+ con i 6 canali Eurosport e CNN International.

Ma la novità più rilevante riguarda Prime Video. HBO Max è disponibile come abbonamento aggiuntivo all'interno di Amazon Prime Video, offrendo ai milioni di utenti della piattaforma un accesso diretto al catalogo Warner Bros. Discovery attraverso un'esperienza integrata e familiare. Si tratta di un'estensione della collaborazione globale tra Prime Video e WBD, già attiva in Stati Uniti, Messico, Colombia, Francia, Spagna e altri mercati europei.

Gli abbonati possono creare fino a cinque profili personalizzati, ricevere consigli su misura basati sulle proprie preferenze e utilizzare funzioni come Continua a guardare. Le famiglie hanno la possibilità di configurare profili dedicati ai bambini con contenuti adatti all'età e parental control.

Quale abbonamento è consigliato

HBO Max offre tre piani mensili base, pensati per adattarsi a diverse esigenze di visione e budget. La scelta dipende da quanto si è disposti a spendere e da quali funzionalità si ritengono indispensabili.

Il piano Basic con pubblicità costa 5,99 euro al mese e permette la visione su 2 dispositivi in Full HD. Si tratta dell'opzione più economica, ideale per chi non ha problemi con gli spot pubblicitari e vuole testare il servizio senza un investimento eccessivo.

Il piano Standard a 11,99 euro al mese elimina la pubblicità e offre visione su 2 dispositivi in Full HD, con la possibilità di effettuare 30 download per la visione offline. È la soluzione più equilibrata per la maggior parte degli utenti: elimina l'interruzione degli spot e garantisce la possibilità di scaricare contenuti per guardarli in viaggio o senza connessione.

Il piano Premium a 16,99 euro al mese rappresenta l'opzione top di gamma: visione su 4 dispositivi contemporaneamente in 4K Ultra HD con Dolby Atmos (dove disponibile) e fino a 100 download. Si rivolge alle famiglie numerose o agli appassionati che non vogliono compromessi sulla qualità video e audio.

A questi piani si aggiunge il Pacchetto Sport a 3 euro al mese, sottoscrivibile indipendentemente dal piano scelto. Include contenuti con pubblicità e permette la visione in contemporanea su due device. Attraverso questo pacchetto si accede a tutti i contenuti Eurosport: Australian Open e Roland-Garros (i primi due tornei del Grande Slam di tennis dove Jannik Sinner difenderà il titolo a Melbourne e cercherà il riscatto a Parigi), oltre 300 giorni di ciclismo con i tre Grandi Giri e le Classiche, gli sport invernali con Mondiali e Coppa del mondo, la FA Cup, la UFC, l'atletica, i motorsport.

La considerazione fondamentale riguarda i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: tutte le competizioni saranno trasmesse in diretta e disponibili integralmente per ogni abbonato, indipendentemente dal piano prescelto. Non serve il pacchetto Sport per vedere le Olimpiadi, il che rappresenta un valore aggiunto significativo per tutti i piani.

Emanuela Fanelli protagonista di "Peccato" di Valerio Vestoso

Cosa si può vedere dal catalogo di Hbo max

L'offerta di HBO Max al debutto italiano si presenta ricchissima e articolata su più fronti. Sul versante cinematografico, la piattaforma parte con il successo in esclusiva streaming di Una battaglia, dopo l'altra di Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio. Tra i titoli più attesi: Sinners (candidato al Golden Globe), Superman della DC, Weapons e The Conjuring: Il rito finale della New Line Cinema.

Il catalogo cinema include classici senza tempo come l'intera saga di Harry Potter e Animali fantastici, la trilogia del Signore degli Anelli, i due capitoli di Dune e tutti i film con protagonista The Batman. Un patrimonio cinematografico Warner Bros che copre decenni di produzioni.

Sul fronte delle serie, HBO Max è ovviamente la casa di tutte le produzioni HBO Original: da A Knight of the Seven Kingdoms (disponibile dal 19 gennaio), il nuovo epico capitolo dell'universo di Game of Thrones, alla nuova stagione di The Pitt, medical drama trionfatore agli Emmy Awards. Arriva per la prima volta in Italia anche Industry, ambientata nel mondo della finanza, e Heated Rivalry, la storia d'amore tra due giocatori rivali di hockey sul ghiaccio.

Il catalogo storico HBO comprende It: Welcome to Derry, The Last of Us, The White Lotus, Euphoria, Task, House of the Dragon, Succession, The Penguin, His Dark Materials, oltre ai Max Originals And Just Like That… e Peacemaker. Senza dimenticare le serie iconiche che hanno fatto la storia della televisione: Friends, Game of Thrones, The Big Bang Theory, Sex and the City, The Sopranos, The Wire, True Blood, Veep, Curb Your Enthusiasm e i contenuti Adult Swim come Rick and Morty.

Le produzioni originali italiane rappresentano uno degli asset distintivi della piattaforma nel nostro mercato. Portobello (in arrivo il 20 febbraio 2026), la serie di Marco Bellocchio con Fabrizio Gifuni acclamata alla 82° Mostra Internazionale d'arte cinematografica di Venezia, racconta uno dei più clamorosi errori giudiziari italiani legato alla vicenda del presentatore televisivo Enzo Tortora. Melania Rea – Oltre il caso, diretta da Stefano Mordini con Maria Esposito e Daniele Rienzo, ripercorre lo sconvolgente femminicidio del 2011.

Tra i progetti in sviluppo: 500 Battiti, medical drama ad alta tensione ambientato in un reparto trapianti della sanità pubblica italiana; Peccato, mockumentary comedy con Emanuela Fanelli diretta da Valerio Vestoso (le riprese iniziano il 14 gennaio); In Utero, serie con Sergio Castellitto creata da Margaret Mazzantini e diretta da Maria Sole Tognazzi, ambientata in una clinica per la fertilità a Barcellona.

Sergio Castellitto, In Utero.

Sul versante docu-serie: Gina Lollobrigida: Diva Contesa, sul resoconto della battaglia per l'eredità dell'icona del cinema; Saman – La Verità Nascosta, sulla lotta per la libertà di una giovane donna pakistana assassinata dal clan familiare per aver rifiutato un matrimonio combinato; una serie sul fiorente mercato dell'ayahuasca e del turismo sciamanico, che rivela una rete internazionale di traffico di organi intrecciata alle pratiche delle teste umane rimpicciolite, le tzantza.

Tra i film italiani in esclusiva: Nonostante di e con Valerio Mastandrea, scelto per aprire la sezione Orizzonti dell'81esima Mostra di Venezia; Squali, debutto cinematografico di Daniele Barbiero con Lorenzo Zurzolo e James Franco; Leopardi & Co. con Jeremy Irvine, Whoopi Goldberg, Paolo Calabresi e Denise Tantucci; Norimberga con Russell Crowe e Rami Malek; Warfare, film di guerra che racconta il caos del combattimento moderno.