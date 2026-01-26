Giorno della memoria 2026, il palinsesto tv di Rai e Mediaset: film e serie sulla Shoah in onda il 27 gennaio
In occasione del Giorno della Memoria, sia Rai che Mediaset hanno selezionato alcuni film che potessero raccontare le vittime della Shoah. I principali appuntamenti si concentrano tutti nella giornata del 27 gennaio, ma qualcosa andrà in onda anche nel pomeriggio di lunedì 26 gennaio. Dalle nuove produzioni come la serie Morbo K, passando per il film su Anne Frank, tutta la programmazione delle principali reti televisive.
Cosa andrà in onda per il Giorno della Memoria il 27 gennaio: i palinsesti sulle reti principali
Nel ricordo delle vittime della Shoah, le principali emittenti televisive hanno strutturato una programmazione per poter raccontare lo sterminio degli ebrei, in uno dei periodi più bui delle storia moderna, che ha cambiato completamente le sorti del mondo occidentale. Di seguito la programmazione:
Lunedì 26 gennaio
Rete 4, ore 17:47 La chiave di Sara
Martedì 27 gennaio in Rai
- Rai1, ore 8:35 Uno Mattina
- Rai1, ore 10:55 Tg1 linea al Quirinale per la cerimonia con il Presidente Mattarella
- Rai1, ore 21:30 Morbo K. Chi salva una vita salva il mondo intero, (seconda parte 28 gennaio)
- Rai1, 23:40 Porta a Porta
- Rai3, ore 8:00 Agorà
- Rai3, ore 9:45 Restart
- Rai3, ore 13:15 Passato e Presente
- Rai3, ore 15:30 il doc Ascolta di Rai Radio1 e Rai Documentari
- Rai3, ore 20:40 Anna Foà ospite de Il Cavallo e la Torre
- Rai News, ore 11 diretta dal Memoriale della Shoah
- Rai Gulp ore 11:25, L'ultima cartolina di Elena e Cecilia e l'anello ritrovato
- Rai Gulp ore 19, Cecilia e la casa segreta
- Rai Movie ore 14, Andremo in città
- Rai5 ore 16:30, Storie della Shoah in Italia. I Giusti e Dove danzeremo domani?
- Rai5 ore 18:15 Una piccola inestimabile memoria
- Rai5 ore 19:10 Liliana
- Rai Storia ore 21:10 L'ultima marcia
Martedì 27 gennaio Mediaset
- Rete 4, ore 17:48 Il bambino con il pigiama
- Canale5, ore 21:40 L'ultima volta che siamo stati bambini
Film e serie da vedere in streaming sulla Shoah: l'offerta di RaiPlay
Numerose anche le possibilità in streaming, su RaiPlay, tra film e serie televisive. Di seguito, un breve elenco:
- Tales of the march di Stefano Casertano
- Quando Hitler rubò il coniglio rosa di Caroline Link
- Un cielo stellato sopra il ghetto di Roma di Giulio Base
- L'oro di Roma di Carlo Lizzani
- Il disertore di Florian Gallenberger
- Cognome e nome: Lacombe Lucien” di Louis Malle
- Il giardino dei Finzi Contini di Vittorio De Sica;
- Bocche inutili di Claudio Uberti;
- Kapò di Gillo Pontecorvo;
Per quanto riguarda le serie televisive, invece, La Storia di Francesca Archibugi; La guerra è finita di Michele Soavi; Il Generale Della Rovere di Carlo Carlei; L'Olimpiade nascosta di Alfredo Peyretti; Perlasca – Un eroe italiano di Alberto Negrin.
Molti anche i documentari, tra i quali Il viaggio più lungo. Rodi–Auschwitz di Ruggero Gabbai; C'è un soffio di vita soltanto di Matteo Botrugno e Daniele Coluccini; La croce e la svastica di Giorgio Treves; Il cacciatore di nazisti di Raymond Ley; Il respiro di Shlomo di Ruggero Gabbai; Lettere da Auschwitz di Luana Grilanc; Massimiliano Kolbe – Il Santo di Auschwitz; Anne Frank – Vite parallele.