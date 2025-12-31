Da M. Il figlio del secolo ad Adolescence, serie Tv e film più visti in Italia nel 2025

Quali sono i film e le serie tv più viste del 2025? Gli italiani hanno fatto delle scelte ben precise sulle principali piattaforme streaming ed ecco cosa ne è venuto fuori.

È tempo di bilanci e quale giorno migliore se non il 31 dicembre per stilare una lista di quei titoli che gli spettatori italiani hanno scelto nell'arco di questi 365 giorni ormai trascorsi. Tra serie tv e film arrivati sulle principali piattaforme streaming, tante sono state le visualizzazioni accumulate da parte degli abbonati, e si sono sviluppati dei veri e propri trend analizzati da JustWatch, la guida che ogni mese incrocia i dati di visione dei singoli titoli per poi stabilire quali siano stati i più apprezzati sul territorio italiano. Ed ecco, quindi, il risultato per questo 2025, in vista di un nuovo anno pieno di grandi novità.

Quali sono le serie TV più viste dagli italiani nel 2025

Per quanto riguarda le serie televisive, tante ne sono uscite in questi mesi, ma stando al team di JustWatch, ad avere maggiore riscontro sono stati quei titoli le cui seconde o terze stagioni sono arrivate dopo lunghi periodi di pausa. È il caso di Squid Game, il cui terzo capitolo è tornato su Netflix dopo più di un anno di attesa, diviso ovviamente in due parti. A seguire la seconda stagione di The Last of Us, tra le serie che in questi anni hanno avuto un grande impatto sul pubblico, complice in questo caso il videogioco dal successo mondiale da cui è tratta la serie e per concludere, la terza stagione di The White Lotus, tra i prodotti che hanno suscitato maggiormente l'attenzione del pubblico italiano. Un terzetto a cui, però, fanno seguito anche altri titoli che hanno poi dominato la scena, primo fra tutti Adolescence, capace di toccare tematiche di grande attualità come il fenomeno degli incel, sempre più frequente tra gli adolescenti, la salute mentale e la violenza di genere. Altra serie del bacino Netflix, uscita di recente, che pure ha incuriosito gli utenti italiani è stata Monster: La storia di Ed Gein, uno dei serial killer più noti d'America. Tra le serie italiane, invece, spopola M.Il figlio del secolo, tratta dall'omonimo libro di Antonio Scurati che, però, nonostante il successo non avrà una seconda stagione.

I film più visti nel 2025

Per quanto riguarda, invece, la scelta dei film sembra che l'attualità abbia dettato l'agenda delle visioni streaming. Tra i film più visti, infatti, figura Conclave in concomitanza con gli Oscar e l'elezione del nuovo Papa. Non è stata da meno la Mostra del Cinema di Venezia, che ha portato all'attenzione film come A House of Dynamite e Frankestein che, infatti, sono stati presentati in Laguna ed è proprio da lì che hanno tratto la loro popolarità una volta arrivati in piattaforma. Tra i titoli che più hanno trovato riscontro spuntano Follemente, dopo il grande successo ottenuto anche al cinema e Il ragazzo dai pantaloni rosa. Nell'elenco stilato da Just Watch spuntano anche The Substance, l'horror con Demi Moore e La città proibita. Non resta che scoprire cosa ci riserverà questo 2026.