Programmi tv, film e cartoni Disney da Capodanno 2025/2026 al 6 gennaio: cosa vedere su Rai e Mediaset

Il palinsesto televisivo Rai e Mediaset per le festività: ecco cosa andrà in onda, tra programmi, concerti e film, nei giorni da Capodanno fino all’Epifania.

Trascorsi i giorni che precedono e seguono il Natale, i canali Rai e Mediaset continuano ad offrire intrattenimento e programmi a tema ai telespettatori nei giorni di festa, da Capodanno fino all'Epifania. Da trasmissioni, concerti, cartoni Disney a film cult: ecco tutta la programmazione dedicata alle Feste di Natale e Capodanno.

Palinsesti Rai di Capodanno ed Epifania

Dopo le festività legate al Natale, la fine dell'anno si avvicina e anche la TV si adegua a celebrare l'anno appena trascorso. Lunedì 29 dicembre andrà in onda su Rai1 la seconda puntata della serie Se fossi te, su Rai3 il film Vita da gatto. Martedì 30 dicembre su Rai1 sarà trasmesso il film La casa di Cupido, mentre su Rai2 La casa dei fantasmi e su Rai3 il film Un anno difficile.

L'anno che verrà su Rai1

Come di consueto, non può mancare l'appuntamento televisivo di fine anno. Il Capodanno televisivo di Rai1, L'anno che verrà, sarà condotto da Marco Liorni che accompagnerà il pubblico italiano nella notte tra il 31 dicembre 2025 e l'1 gennaio 2026 con musica e intrattenimento. Andrà in onda subito dopo il Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica e la location è il lungomare di Catanzaro. All'evento parteciperanno tantissimi artisti, da Alex Britti e Anna Oxa a Diodato, Malgioglio, Sal Da Vinci, Orietta Berti e Big Mama.

I concerti di Capodanno

Tradizionale, poi, è l'appuntamento del 1 gennaio 2026 con il Concerto di Capodanno dal Teatro La Fenice di Venezia. trasmesso su Rai1 alle 12:20. Mentre su Rai2 andrà in onda alle 13:20 uno degli eventi musicali che segna l'inizio del nuovo anno, ovvero i Wiener Philharmoniker nel Concerto di Capodanno da Vienna, diretti dal maestro Yannick Nézet-Séguin.

Le prime serate Rai dall'1 al 6 gennaio

Nella prima serata dell'anno 2026, su Rai1 andrà in onda Biancaneve, mentre su Rai2 ci sarà il film Natale con mistero e su Rai3, in prima visione, il capolavoro di Martin Scorsese Killers of the Flower Moon con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro. Il 2 gennaio, invece, su Rai2 andrà in onda Cruella, il film con Emma Stone nei panni di Crudelia De Mon, mentre su Rai1 sarà trasmesso Seduci e Scappa. Il 3 gennaio torna su Rai1 un altro appuntamento con il Festival del Circo di Montecarlo, mentre dal 4 gennaio sempre su Rai1 avrà inizio una nuova fiction dal titolo Prima di noi.

Nuovi appuntamenti anche per il 5 gennaio con Vincenzo Salemme in diretta dall'Auditorium Rai di Napoli con la sua commedia Ogni promessa è debito, mentre su Rai3 andrà in onda Il ragazzo e l'airone di Hayao Miyazaki. A conclusione delle festività arriva l'appuntamento con Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia, in cui Stefano De Martino scoprirà chi ha vinto i premi della Lotteria, nella stessa serata su Rai2 torna un cult come Genitori in trappola.

Programmazione Mediaset Capodanno ed Epifania

La programmazione Mediaset dal 29 dicembre all'Epifania. Anche quest'anno, su Canale 5 il pubblico potrà assistere il 31 dicembre al Capodanno in Musica:

Federica Panicucci accompagnerà gli italiani verso il nuovo anno, accompagnata da Fabio Rovazzi, accoglierà sul palco tantissimi ospiti in attesa della mezzanotte. Tra gli artisti più attesi Gigi D’Alessio, Umberto Tozzi, Raf, The Kolors, Sarah Toscano, Baby K, Iva Zanicchi, Petit, Mew, Young Hash, Vida Loca, Cioffi, Eddie Brock.

Sempre su Canale 5, ci saranno due prime visioni: giovedì 1 gennaio il film Santocielo, venerdì la fiction Francesca Cabrini, mentre sabato 3 appuntamento con Pavarotti 90.

Cosa trasmetterà Italia 1

Da anni, ormai, Italia1 è il canale dedicato alle maratone tv e infatti anche a inizio del 2026 non sarà da meno. Se lunedì 29 dicembre andrà in onda Will Hunting-Genio Ribelle, martedì 30 sarà trasmesso Mamma ho perso l'areo, e mercoledì 31 ET-L'extraterrestre, giovedì 1 e venerdì 2 gennaio spazio ad Harry Potter, rispettivamente Il prigioniero di Hazkaban e Il Calice di Fuoco.