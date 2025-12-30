Sky saluta le serie HBO, è la fine di un’era: cosa cambia dal 1° gennaio 2026

Il 31 dicembre 2025 si chiude uno dei capitoli più longevi nella storia dei media italiani: il contratto tra Sky e Warner Bros. Discovery giunge al termine dopo decenni di collaborazione. Un accordo che ha fatto la storia dell'intrattenimento televisivo nel nostro Paese, con le serie HBO e i film Warner che hanno rappresentato uno dei pilastri dell'offerta Sky fin dai suoi esordi, da The Wire ai Soprano fino a True Detective e Game of Thrones.

È il secondo atto di una separazione arrivata già con l'uscita di Eurosport dal bouquet di Sky e che adesso si completa con l'arrivo della piattaforma HBO Max dal 13 gennaio che, al momento in cui scriviamo, presenta il minaccioso occhio di Viserion, il drago reso non-morto dagli Estranei proprio in Game of Thrones che sarà uno dei fiori all'occhiello della library della neonata piattaforma.

Le serie HBO che vanno via e quelle che restano a Sky

Dal 1° gennaio 2026, Sky non potrà più trasmettere nessuna nuova serie prodotta da HBO. L'elenco di ciò che gli abbonati non vedranno sulla piattaforma include titoli di peso:

A Knight of the Seven Kingdoms , lo spin-off della saga del Trono di Spade

, lo spin-off della saga del Trono di Spade The Pitt stagione 2 , il medical drama con Noah Wyle reduce dal trionfo agli Emmy

, il medical drama con Noah Wyle reduce dal trionfo agli Emmy Portobello , la serie di Marco Bellocchio sul caso Enzo Tortora presentata alla Mostra di Venezia

, la serie di Marco Bellocchio sul caso Enzo Tortora presentata alla Mostra di Venezia Industry , il dramma ambientato nel mondo della finanza

, il dramma ambientato nel mondo della finanza Il caso di Melania Rea, la produzione italiana sul delitto che scosse l'opinione pubblica

Resta invece a Sky la possibilità di trasmettere le nuove stagioni di serie già andate in onda negli anni precedenti. Il caso emblematico è Euphoria 3, attesa per aprile: Sky potrà mandare in onda la terza stagione, ma non avrà i diritti per riproporre le prime due. Lo stesso vale per House of the Dragon, ma non appunto per lo spin-off che verrà.

Il cinema Sky: cosa cambia

Lo stesso discorso vale per Sky Cinema, che risulterà colpita dall'assenza del catalogo Warner Bros che da sempre ha costituito la spina dorsale del servizio. Non ci saranno in prima finestra i blockbuster Superman, l'horror dell'anno Weapons, l'ultimo capitolo di un altro grande film di genere come The Conjuring. Il tema della prossima stagione sarà capire come Sky farà fronte a questa assenza: all'orizzonte potrebbe esserci la possibilità di un accordo con Disney.

Cosa rimane a Sky (e cosa no)

L'offerta Sky mantiene dal catalogo HBO tutte le nuove stagioni di serie già avviate (eccezion fatta per The Pitt), ma si trova nella condizione anomala di non poter proporre i set completi. Un abbonato che volesse recuperare una serie dall'inizio dovrà necessariamente passare da HBO Max per le stagioni meno recenti e tornare su Sky per quelle nuove. Per quanto riguarda invece film Warner Bros. Discovery, Sky potrà contare solo su finestre temporali successive, ovvero quando i titoli saranno già disponibili su altre piattaforme da mesi. Per quanto riguarda lo sport, dovrà compensare con altri contenuti l'assenza di eventi di richiamo globale come gli Slam del tennis e le Olimpiadi Milano-Cortina.