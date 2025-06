video suggerito

Le prime immagini di Portobello: Fabrizio Gifuni è Enzo Tortora nella serie HBO Max di Marco Bellocchio Ecco le prime immagini di Portobello di Marco Bellocchio con Fabrizio Gifuni nei panni di Enzo Tortora. La serie HBO Max arriva nel 2026 sulla piattaforma omonima ed è stata annunciata nel giorno dell'anniversario dell'arresto del conduttore.

Quarantadue anni dopo, proprio nella data del 17 giugno, anniversario dell'arresto di Enzo Tortora, HBO Max diffonde le prime immagini di Portobello, la serie di Marco Bellocchio che ricostruisce una delle vicende più dolorose e controvorse della storia d'Italia. E lo fa con una fotografia che è fortissima: Fabrizio Gifuni, attore che interpreterà il conduttore, col volto scavato dall'angoscia, mani legate dalle manette davanti a una caserma romana. Una foto che è stata la storia.

Marco Bellocchio ci mostra Tortora nell'istante più crudo della sua tragedia

Quella camicia celeste, quelle mani congiunte dal metallo freddo, quello sguardo che cerca il pavimento per sfuggire all'umiliazione. Bellocchio sceglie di mostrarci Enzo Tortora nell'istante più crudo della sua tragedia. La forza visiva di questo fotogramma buca lo schermo e ci riporta a quel maledetto 1983, quando la giustizia italiana inciampò nel modo più clamoroso possibile. Il regista piacentino non ha mai amato i giri di parole quando si tratta di raccontare le ferite dell'Italia. Qui sembra voler dire: "Guardatelo bene questo uomo. Ricordatevi chi era e cosa gli hanno fatto". Perché Tortora non era un boss della camorra, era quello che faceva ridere le famiglie davanti alla tv con la sua Portobello domenicale.

Gifuni e il peso di un'interpretazione difficile

Fabrizio Gifuni ha accettato una sfida durissima: interpretare un uomo che milioni di italiani hanno amato e compianto. L'attore romano dovrà restituire tutta la dignità e la sofferenza di Tortora. Accanto a lui, un cast che fa venire i brividi: Lino Musella, Romana Maggiora Vergano, Barbora Bobulova, Alessandro Preziosi.

L'esordio di una serie italiana su HBO MAX

Portobello rappresenta la prima produzione italiana per la piattaforma di HBO MAX, attesa nel 2026 in Italia. Producono: Our Films, Kavac Film, Arte France, The Apartment Pictures. Lorenzo Mieli e Mario Gianani.