Quando esce Heated Rivalry in Italia e perché la storia queer tra Shane e Ilya è già un trend

Perché tutti parlano di Heated Rivalry? Già diventata un fenomeno all’estero, la serie sulla storia d’amore tra i campioni dell’hockey Shane e Ilya affronta il grande tema dell’omofobia nello sport. Fanpage.it è in grado di anticipare quando e dove sarà disponibile in Italia: tutto quello che c’è da sapere.

C’è una serie che non è ancora approdata sugli schermi italiani, ma che ha già conquistato una fetta consistente della Gen Z, diventando un caso mediatico su TikTok. Si chiama Heated Rivalry e, sebbene parli di hockey su ghiaccio, il cuore del racconto è la complessa e tormentata storia d’amore queer tra i due protagonisti, Shane Hollander e Ilya Rozanov. Un successo che parte da lontano, dai trend social americani, e che ora si prepara a sbarcare ufficialmente anche da noi: Fanpage.it è in grado di anticipare quando sarà disponibile su HBO Max.

Di cosa parla Heated Rivalry: il grande tema dell'omofobia nello sport

La trama ruota attorno a due icone della Major League Hockey: il canadese Shane Hollander e il russo Ilya Rozanov. Considerati dai media e dai tifosi come acerrimi nemici, i due vivono in realtà una relazione segreta che dura da anni. Quello che nasce come un antagonismo sportivo si trasforma in un legame profondo e inaspettato, capace di complicare drasticamente le loro carriere.

Il fulcro di Heated Rivalry è proprio il conflitto tra l'identità privata dei due atleti e le aspettative dello sport professionistico. Shane e Ilya devono muoversi in un sistema che spesso non lascia spazio alla vulnerabilità e che vede nell’orientamento sessuale un potenziale ostacolo ai contratti pubblicitari e alla reputazione della squadra. La serie affronta così, senza filtri, il tema dell’omofobia legata al mondo dello sport, rendendo la loro storia d'amore gay un atto di resistenza contro un ambiente conservatore.

Connor Storrie e Hudson Williams, rispettivamente Ilya e Shane in Heated Rivalry

Quando esce in Italia e dove vederlo

L'attesa per la distribuzione in Italia sta per finire. Fanpage.it apprende che Heated Rivalry uscirà in esclusiva su HBO Max, la nuova piattaforma streaming che farà il suo debutto in Italia il 13 gennaio 2026. Per quanto riguarda la messa in onda della serie, il rilascio è previsto per il mese di febbraio 2026. Nonostante non sia ancora stata comunicata una data esatta, il titolo è già considerato uno degli appuntamenti più importanti della stagione, pronto a confermare anche da noi il successo ottenuto oltreoceano.

Perché è già un fenomeno su TikTok Italia

Se in Italia se ne parla già così tanto, il merito è della risonanza avuta su TikTok e nelle community del BookTok (la serie è infatti ispirata ai romanzi di Rachel Reid). I fan hanno trasformato la chimica tra Hollander e Rozanov in un vero e proprio trend, tra edit video che hanno totalizzato milioni di visualizzazioni e discussioni approfondite sulla rappresentazione queer. L'interesse è cresciuto al punto che diverse testate italiane hanno iniziato a monitorare il fenomeno, cercando di intercettare il desiderio di un pubblico giovane che cerca storie autentiche, capaci di scardinare gli stereotipi di genere anche in contesti tradizionalmente maschilisti, come quello dell'hockey.