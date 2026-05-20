Off Campus 2 si farà, le ipotesi sui possibili protagonisti della seconda stagione: l’amore tra Dean e Allie

Prima in classifica su Amazon Prime Video, tratta dalla saga di Elle Kennedy, la serie Off Campus è diventata un trend sui social e i fan si chiedono già se ci sarà una seconda stagione. La showrunner Louisa Levy lo ha confermato, ma chi saranno i protagonisti? L’ipotesi (quasi certezza) è che si tratti di Dean ed Allie.

Off Campus è arrivata su Amazon Prime Video lo scorso 13 maggio e in meno di una settimana è già prima in classifica e un vero e proprio trend sui social. La storia d'amore tra il giocatore di hockey Garrett Grahama e Hannah Wesley, tratta dalla saga scritta da Elle Kennedy, ha già raggiunto milioni di spettatori e i fan si chiedono se e quando ci sarà una seconda stagione. La risposta è affermativa e a darla è stata la stessa showrunner Louisa Levy. Ma quali saranno i protagonisti?

Dean o Logan: chi sarà il protagonista di Off Campus 2

Il secondo libro della saga di Off Campus racconta la storia d'amore tra Logan e Grace: lui compagno di squadra di Garrett, già presente e protagonista nella prima stagione della serie, lei matricola universitaria e finora sconosciuta agli spettatori. L'adattamento televisivo potrebbe però non seguire lo sviluppo dei libri: in un'intervista a Variety, la sceneggiatrice Levy ha aperto la strada alla possibilità che siano Allie e Dean i protagonisti dei nuovi episodi. "Volevo che gli spettatori sapessero chi avrebbero visto nella prossima puntata. Allie è sembrata la scelta più naturale, perché è la migliore amica di Hannah e Dean è già presente, e la loro storia d'amore nel libro è un segreto, quindi perché non lasciarla una sorpresa", ha raccontato.

Dean e Allie in Off Campus

La possibile trama della seconda stagione

Anche se ancora non c'è una conferma assoluta sui protagonisti, l'ideatrice ha lasciato intendere che si tratterà proprio di Dean ad Allie. La loro storia d'amore è nata in segreto nella prima stagione della serie, parallelamente a quella di Hannah e Garrett e inizialmente solo come attrazione fisica. Dopo qualche settimana di frequentazione, però, i sentimenti hanno iniziato a prendere sempre più spazio, portando il giocatore di hockey a voler dichiarare il suo interesse. L'arrivo però di Hunter Davenport (con cui Allie ha avuto un rapporto sessuale senza sapere che fosse lui) ha complicato il tutto e gettato le basi perfette per un triangolo amoroso.