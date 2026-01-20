Quando esce Bridgerton 4: la data di uscita delle nuove puntate in streaming su Netflix

La quarta stagione di Bridgerton è ormai alle porte, dal 29 gennaio saranno disponibili i primi quattro episodi su Netflix. Protagonista è Benedict, il libertino della famiglia, che finalmente troverà anche lui la sua dama.

La nuova stagione di Bridgerton è ormai alle porte, la quarta stagione arriverà su Netflix il 29 gennaio, ma sarà divisa in due parti, come ormai è abitudine della piattaforma, quella di dividere i contenuti per creare più hype tra i fan che, ormai, attendevano questo momento da mesi. Protagonista di questo quarto capitolo della saga, diversamente dall'ordine dei libri di Julia Quinn, è Benedict Bridgerton che, finalmente, dopo non poche peripezie troverà l'amore, come è capitato ai suoi fratelli e sorelle.

Quando escono i nuovi episodi di Bridgerton 4

Saranno quattro i nuovi episodi della quarta stagione di Bridgerton, disponibili dal 29 gennaio su Netflix. La saga tratta dai libri di Julia Quinn continua e per la prima parte di questa quarta stagione, gli appassionati hanno dovuto aspettare quasi due anni da quando si è concluso il capitolo dedicato a Colin Bridgerton e Penelope Featherington, la Lady Whistledown della serie, che continuerà a raccontare cosa accade nell'alta società inglese. Gli altri quattro episodi, invece, arriveranno il prossimo mese, quando i fan scopriranno come si concluderà questa nuova storia d'amore targata Shonda Rhimes.

Cosa vedremo nella nuova stagione

In questi primi quattro episodi, quindi, scopriremo il volto di colei che ruberà il cuore di Benedict, si tratta di Sophie Beckett, che nel libro viene soprannominata Dama d'Argento, e infatti i suoi abiti -non a caso- richiameranno proprio questa colorazione. Intanto non mancano le notizie in merito alla prossima stagione, come quella relativa all'attrice che interpreterà la suddetta dama. Si tratta di Yerin Ha, australiana, nata da genitori coreani, che avrà il compito di far capitolare lo scapolo più impenitente della famiglia Bridgerton. Una storia che, di fatto, ricorda quella di Cenerentola, un amore che appare impossibile per differenza di rango, ma che alla fine potrebbe trovare il modo di sbocciare, nonostante le difficoltà e gli impedimenti che i due innamorati, loro malgrado, troveranno lungo il cammino.