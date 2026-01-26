La Preside, anticipazioni quarta puntata del 2 febbraio: Eugenia rischia la vita, spunta un tradimento

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su La storia di Eugenia Carfora ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le anticipazioni della quarta puntata de La Preside, in onda domenica 2 febbraio alle ore 21:30 su Rai1. Nel quarto episodio della fiction con Luisa Ranieri, intitolato "Apri i tuoi Occhi", la battaglia di Eugenia Liguori raggiunge un punto di svolta drammatico: gli atti di vandalismo si trasformano in veri e propri attentati mentre emergono sospetti su possibili tradimenti tra le persone più vicine alla preside.

La Preside, anticipazioni quarta puntata di lunedì 2 febbraio

Le anticipazioni della quarta puntata de La Preside, in onda lunedì 2 febbraio su Rai1. In questo episodio, Eugenia affronta la fase più pericolosa della sua missione. Gli attacchi contro di lei e contro l'Istituto Anna Maria Ortese si fanno sempre più violenti: non sono più semplici minacce o danneggiamenti, ma veri tentativi di fermarla con la forza. Un furgone cerca di investirla in quello che appare chiaramente un messaggio della camorra. Ma la preside non si ferma e anzi rilancia, concentrandosi sul recupero dei casi più difficili e sul progetto della sezione alberghiera.

Marita denuncia il fidanzato violento e Margherita scopre la scrittura

Due storie di riscatto segnano questo episodio. Marita, la studentessa che nell'episodio precedente era tenuta prigioniera dal fidanzato, trova finalmente il coraggio di denunciarlo e torna a scuola. È una vittoria piccola ma significativa per Eugenia, che vede concretizzarsi il risultato del suo impegno. Parallelamente, la preside scopre in Margherita, figlia del custode che vive abusivamente nell'istituto, un talento inaspettato per la scrittura. Attraverso le parole, la ragazza riesce a esprimere quello che la vita nel quartiere le ha insegnato a nascondere.

Nonostante le minacce e i pericoli, Eugenia non rallenta. Anzi, porta avanti con ancora più determinazione il progetto di far partire la sezione alberghiera, che rappresenterebbe una possibilità concreta di lavoro e riscatto per i ragazzi del quartiere. Per farlo, organizza lezioni anche in una struttura esterna, cercando di dare agli studenti un'esperienza formativa vera, lontana dalle logiche di violenza e illegalità che dominano il territorio.

Il finale scioccante: qualcuno tradisce dall'interno

Ma proprio quando sembra che la situazione inizi a migliorare, emergono segnali inquietanti. Qualcuno tra le persone che Eugenia considera alleati potrebbe in realtà lavorare contro di lei. I sospetti si fanno sempre più concreti: informazioni che dovrebbero restare riservate arrivano alle orecchie sbagliate, movimenti della preside vengono anticipati da chi la vuole fermare. La domanda che si avvicina al finale: chi sta tradendo Eugenia proprio mentre la sua battaglia raggiunge il momento decisivo?