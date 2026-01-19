La Preside, anticipazioni terza puntata del 26 gennaio: Eugenia salva Marita ma la famiglia si spacca

Le anticipazioni della terza puntata de La Preside, in onda domenica 26 gennaio su Rai1. Eugenia lotta contro spaccio e violenza domestica mentre la sua famiglia si allontana da lei.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su La storia di Eugenia Carfora ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le anticipazioni della terza puntata de La Preside, in onda domenica 26 gennaio alle ore 21:30 su Rai1. Nel terzo episodio della fiction con Luisa Ranieri, intitolato "Non c'è più Tempo", Eugenia Liguori intensifica la sua battaglia contro la dispersione scolastica e lo spaccio nell'Istituto Anna Maria Ortese, ma il prezzo da pagare si fa sempre più alto: le minacce esterne aumentano e i rapporti con la sua stessa famiglia cominciano a incrinarsi.

La Preside, anticipazioni terza puntata

Le anticipazioni della terza puntata de La Preside, in onda domenica 26 gennaio su Rai1. In questo episodio, la preside non si limita più a difendere la scuola: passa all'attacco, determinata a strappare i suoi studenti dalle situazioni di pericolo in cui vivono. Marita è prigioniera in casa, controllata da un fidanzato tiranno che le impedisce di uscire. Mario subisce bullismo di genere e vive isolato dai compagni. Eugenia decide di intervenire direttamente, usando metodi che vanno oltre le procedure standard e che la mettono in rotta di collisione non solo con le famiglie del quartiere, ma anche con chi dovrebbe sostenerla.

Luisa Ranieri in una foto sul set de La Preside

Vittorio e i metodi non convenzionali per motivare gli studenti

Il professore Vittorio Leoni, arrivato dal Nord nell'episodio precedente, si rivela un alleato prezioso. Insieme ad altri colleghi che Eugenia riesce a coinvolgere nella sua missione, mette in campo strategie didattiche non convenzionali per risvegliare l'interesse degli alunni. Ma questi metodi, per quanto efficaci, attirano critiche e sospetti. Nel frattempo, la pressione della criminalità organizzata sul territorio si fa sentire: le minacce diventano concrete e Eugenia si trova a dover scegliere tra la sicurezza personale e l'impegno per i suoi ragazzi.

La famiglia di Eugenia paga il prezzo della sua battaglia

Il vero dramma di questo episodio si consuma però sul fronte personale. I familiari di Eugenia non riescono più a sopportare le conseguenze della sua dedizione totale alla scuola. Lo scontento cresce, alimentato dalla paura per le minacce che arrivano dal quartiere e dall'assenza sempre più marcata della preside dalla vita domestica. Eugenia si ritrova divisa tra due mondi: da una parte gli studenti che ha giurato di salvare, dall'altra le persone che ama e che la stanno lentamente perdendo.

Nonostante tutto, la preside non arretra. La sua convinzione che l'educazione sia l'unica arma per spezzare il ciclo di violenza e criminalità del quartiere la spinge avanti, anche quando il costo personale diventa insostenibile. L'episodio si chiude con Eugenia sempre più isolata, ma anche più determinata che mai a portare avanti la sua missione, consapevole che il tempo per salvare questi ragazzi sta per scadere.