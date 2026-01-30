Quando esce la seconda parte di Bridgeton 4: i nuovi episodi in streaming su Netflix

Dopo l'uscita dei primi quattro episodi di Bridgerton, arrivati su Netflix il 29 gennaio, i fan dovranno attendere qualche settimana per sapere come si evolverà la conoscenza tra Benedict Bridgerton e Sophie Baek. La seconda parte della serie è attesa per il prossimo mese, come ormai accade per quasi tutti i prodotti che escono in piattaforma e che per aumentare l'hype vengono divisi in due parti.

Quando escono gli ultimi episodi di Bridgerton 4

Ed è così, quindi, che i fan della saga tratta dai romanzi di Julia Quinn dovranno aspettare ancora qualche settimana per poter godere degli ultimi episodi di questa nuova stagione. La seconda parte di Bridgerton 4, infatti, arriverà su Netflix il 26 febbraio, quando in piattaforma saranno disponibili tutti gli otto episodi. L'orario è sempre lo stesso, tendenzialmente si tratta delle 9 del mattino, ora italiana, quando vengono caricate le nuove puntate.

Cosa vedremo nelle puntate finali della nuova stagione

I restanti episodi della quarta stagione porteranno a compimento la storia di Benedict e Sophie. Come anticipato, il quarto capitolo della saga è strutturato sulla falsa riga di una delle storie più famose di sempre: quella di Cenerentola. La dama conosciuta a un ballo in maschera, occupa la mente del rampollo della famiglia Bridgerton che quasi capitola all'idea di sposarsi, ma pensando che sia una fanciulla della nobiltà inglese non può immaginare che, invece, il soggetto del suo amore possa essere una domestica. L'incontro con Sophie, infatti, scombussola i suoi piani e Benedict si convince che l'unico modo per continuare a provare quelle emozioni, sia proporre alla domestica di diventare la sua amante. Alla proposta, Sophie reagisce indignata anche perché, di fatto, essendo lei di nobili origini avrebbe tutto il diritto di ambire all'amore di un gentiluomo come lui. Tra i due, quindi, continuerà ad esserci una tensione crescente, finché non verrà a galla la verità.