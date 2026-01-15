Quando esce la terza stagione di Euphoria su Sky e NOW Tv: la data svelata nel trailer

Il ritorno di Rue Bennett ha finalmente una data: Sky Italia ha rilasciato il primo trailer della terza stagione di Euphoria, svelando quando inizieranno i nuovi episodi. La serie, che vedrà un importante salto temporale, sarà disponibile nella primavera del 2026.

L'attesa per il ritorno di una delle produzioni più iconiche dell'ultimo decennio sta per finire. Dopo rinvii produttivi e speculazioni, il trailer ufficiale ha confermato che la terza stagione di Euphoria uscirà ad aprile 2026. In Italia, gli episodi saranno visibili in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. La narrazione ripartirà lontano dai banchi di scuola: i protagonisti non sono più adolescenti e la trama si sposterà in avanti di diversi anni, esplorando le difficoltà della vita adulta e le conseguenze delle scelte fatte nel tormentato passato di East Highland.

Quando esce Euphoria 3 in streaming

La data da segnare sul calendario è il 13 aprile 2026. Secondo quanto confermato dal trailer, la serie manterrà la sua casa storica: per il pubblico italiano, la piattaforma di riferimento per lo streaming sarà NOW, dove sarà possibile seguire gli episodi settimanalmente in contemporanea con la programmazione lineare di Sky Atlantic. Nonostante le frequenti ricerche degli utenti relative a una possibile uscita su Prime Video, è importante specificare che la serie è una produzione originale HBO. Di conseguenza, i diritti di distribuzione per il territorio italiano restano legati all'accordo tra il colosso americano e Sky. Chi sperava di trovare le nuove vicende di Rue e compagni nel catalogo Amazon rimarrà deluso: l'unico modo legale per accedere al contenuto sarà attraverso i canali ufficiali Sky/NOW.

Le anticipazioni: cosa vedremo nei nuovi episodi

La novità più rilevante di questa terza stagione è il salto temporale di circa cinque anni. Lo showrunner Sam Levinson ha deciso di bypassare gli anni dell'università per catapultare i protagonisti direttamente nel mondo del lavoro e delle responsabilità adulte. Rue, interpretata dalla pluripremiata Zendaya, dovrà affrontare la sfida più grande: mantenere la sobrietà in un contesto sociale completamente diverso, mentre cerca di capire quale sia il suo posto nel mondo al di fuori della cerchia tossica del liceo.

Le prime immagini suggeriscono atmosfere ancora più cupe rispetto al passato. Vedremo l'evoluzione del rapporto tra Nate e Cassie, la cui dinamica sembra essersi stabilizzata in una convivenza complessa e carica di risentimento. Un punto centrale sarà anche il successo di Lexi, che dopo lo spettacolo teatrale della seconda stagione sembra aver intrapreso una carriera nel mondo dello spettacolo, portando con sé nuovi personaggi interpretati da guest star d'eccezione come Sharon Stone. Non mancheranno però le assenze pesanti: la produzione ha confermato che la narrazione dovrà fare i conti con l'addio a personaggi chiave come Kat (Barbie Ferreira) e soprattutto Fezco, a causa della tragica scomparsa dell'attore Angus Cloud.