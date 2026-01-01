Finale di Stranger Things, Millie Bobby Brown e gli attori del cast: “Addio devastante, siamo una famiglia”

Il finale di Stranger Things 5 uscito il 1º gennaio 2026 su Netflix segna l’addio alla serie dei record. Gli attori Millie Bobby Brown (Undici), Noah Schnapp (Will), Finn Wolfhard (Mike), Caleb McLaughlin (Lucas) e Gaten Matarazzo (Dustin) hanno raccontato le emozioni provate alla fine di questo viaggio. No Spoiler.

Addio alla serie Stranger Things. Con l'episodio finale della quinta stagione in streaming su Netflix dal 1º gennaio 2026 è arrivato il momento di salutare i personaggi che hanno tenuto compagnia agli spettatori per quasi dieci anni. Era il 2016, infatti, quando la nota piattaforma proponeva la prima stagione con Winona Ryder, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin e Noah Schnapp. Per alcuni dei protagonisti dell'amatissima serie non è stato facile dire addio ai loro personaggi.

L'emozione di Millie Bobby Brown. Per l'attrice, come per gli altri membri del cast, quello di Stranger Things è stato un vero e proprio viaggio dall'infanzia all'età adulta. Aveva solo 11 anni quando ha vestito per la prima volta i panni di Undici. Oggi è una giovane donna, felicemente sposata con Jake Bongiovi e madre. In un'intervista rilasciata a Entertainment Weekly, ha spiegato di avere mantenuto una certa tranquillità fino a quando non è arrivato il momento di girare il fatidico finale della serie:

L'ultimo giorno di riprese ho pensato: "O mio Dio, sta succedendo". All'inizio non ci pensavo perché mancava ancora un anno, ma quel giorno mi ha davvero colpito. Anzi, devo dire di aver preso consapevolezza già la notte prima.

Ma ha aggiunto che il momento più difficile in assoluto è stato quello della lettura del copione con il resto del cast. Dunque, ben prima della fine delle riprese: "Dovevo guidare fino a casa ma ho dovuto aspettare mezz'ora in macchina per calmarmi prima di ripartire".

La reazione di Noah Schnapp. L'attore, che nella serie interpreta Will Byers, ha stretto una fortissima amicizia con Millie Bobby Brown e il resto del cast. Così, ha confidato che il momento più difficile per lui è stato quello dei saluti: "Sapere che non li avrei mai più visti nello stesso posto è stata davvero dura. Il giorno dopo avere finito le riprese è stato devastante per me".

Gaten Matarazzo e il resto del cast. Gaten Matarazzo, che in Stranger Things interpreta Dustin Henderson, oggi ha 23 anni. Ricorda di avere preso piena consapevolezza che l'esperienza nella serie targata Netflix stesse per finire, quando – mentre gli sistemavano i capelli – il primo assistente alla regia gli disse: "Non è folle? Mancano solo nove settimane". In quel momento si è reso conto come la fine fosse ormai definita in una data precisa sul calendario. Ricorda anche di avere vissuto il Natale del 2024 con più distacco: mentre la sua famiglia si chiedeva cosa fare per le feste, lui era reduce dalla conclusione delle riprese. Caleb McLaughlin, che nella serie interpreta Lucas Sinclair, ha rimarcato come Stranger Things abbia fatto parte così a lungo della sua vita, che in fondo non sarebbe mai stato davvero pronto ad accettarne la fine.

Finn Wolfhard, che nella serie interpreta Mike Wheeler, ha confidato che, fino all'ultimo giorno di riprese, non voleva accettare che la serie potesse finire. Poi, però, ha trovato la giusta chiave di lettura:

Da una parte sembra essere la fine, ma dall'altra non lo è. È solo la fine di quel momento, di quella specifica circostanza, di quella routine che avevamo. Ma ci sono pezzi di quell'esperienza che non sono finiti, perché siamo ancora una famiglia. Ci vediamo ancora spesso. Quindi ci sono parti di quell'esperienza che dureranno per sempre.

I fratelli Matt e Ross Duffer, ideatori della serie, hanno incontrato il cast lo scorso 19 dicembre al Paris Theatre a New York City per vedere il finale di Stranger Things insieme. Ross Duffer, in un post pubblicato in queste ore, ha confidato quanto sia stato importante condividere quel momento: