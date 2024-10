video suggerito

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi sposi, le foto delle nozze in Italia con una star di Stranger Things A quattro mesi dal loro matrimonio, Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi hanno condiviso le foto della cerimonia celebrata in Italia. Ad officiare il rito è stato un attore di Stranger Things, serie tv in cui la sposa indossava i panni di Undici.

Millie Bobby Brown, star della serie Netflix Stranger Things, ha condiviso sui social le foto del matrimonio con Jake Bongiovi, figlio di Bon Jovi. A corredo del post una romantica dedica: "Per sempre tua moglie". I due sono convolati a nozze a maggio con un cerimonia privata, seguita da una festa, in una villa in provincia di Siena.

Il matrimonio di Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi in Italia

A quattro mesi dalle nozze, Millie Bobby Brown ha condiviso su Instagram un carosello di foto del matrimonio con Jake Bongiovi . A corredo delle immagini, ha scritto: "Per sempre tua moglie", una frase a cui ha fatto eco il post di risposta di Bongiovi: "Per sempre tuo marito". Sembra che la cerimonia sia stata celebrata in Italia, nella Villa Cetinale di Sovicille, in provincia di Siena, in una location elegante immersa nel verde. Le informazioni sulla festa scarseggiano ma è certo che a celebrare la funzione sia stato un attore di spicco di Stranger Things: Matthew Modine, papà del personaggio di Undici interpretato da Millie Bobby Brown. Presente anche un'altra star, il cantante Jon Bon Jovi, padre dello sposo, che ha partecipato al matrimonio con sua moglie Dorothea Hurley.

La storia d'amore tra Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi

Il fidanzamento ufficiale tra Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi è avvenuto ad aprile del 2023 ma la loro relazione è iniziata nel giugno del 2021. L'annuncio della loro storia era arrivato tramite un post in bianco e nero della coppia corredata da una frase della canzone Lover di Taylor Swift: "Ti ho amato per tre estati ora, tesoro, e le voglio tutte". Poco dopo la notizia dell'imminente matrimonio, però, i due erano stati criticati per la loro scelta. In molti, infatti, giudicavano la decisione avventata per via della loro età vent'anni per Millie Bobby Brown e ventidue per Jake Bongiovi.