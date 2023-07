Morto Angus Cloud, l’attore 25enne era Fezco nella serie Euphoria È morto all’età di 25 anni l’attore Angus Cloud, come riportato dalla testata americana TMZ e comunicato dalla famiglia della giovanissima star di “Euphoria”. Nella serie interpretava il ruolo di Fezco.

A cura di Ilaria Costabile

È morto all'età di soli 25 anni l'attore americano Angus Cloud, star di una delle serie televisive più seguite di questi ultimi anni, ovvero Euphoria. A comunicarlo è stata la sua famiglia con una nota, poi riportata anche dalla testata TMZ.

L'annuncio della sua scomparsa

Il giovane attore è morto nella sua casa di Oakland. In più occasioni, Cloud, aveva dichiarato di aver riscontrato problemi di salute mentale, ma che si stava impegnando per stare bene e riprendersi dai periodi per lui emotivamente e psicologicamente più duri, come la perdita di suo padre, un punto di riferimento e di grande sostegno per lui. A comunicare con immenso dolore la scomparsa del 25enne è stata la famiglia con una una nota, nella quale si legge:

È con il cuore più pesante che oggi abbiamo dovuto dire addio a un uomo incredibile. Come artista, amico, fratello e figlio, Angus era speciale per tutti noi in tanti modi. La scorsa settimana ha seppellito suo padre e ha lottato intensamente con questa perdita. L’unico conforto che abbiamo è sapere che Angus è ora riunito con suo padre, che era il suo migliore amico. periamo che la sua scomparsa possa ricordare ad altri che non sono soli e che non devono combattere da soli in silenzio. Speriamo che il mondo lo ricordi per il suo umorismo, le sue risate e il suo amore per tutti. Chiediamo privacy in questo momento perché stiamo ancora elaborando questa perdita devastante.

Il lavoro da attore arrivato per caso

La popolarità era arrivata proprio tramite la serie HBO con protagonista Zendaya, sebbene Angus Cloud non avesse mai manifestato il desiderio di voler fare l'attore. A scoprirlo fu, per caso, la casting director Jennifer Venditti, che lo scovò mentre era impegnato a lavorare come cameriere in un ristorante. Quell'incontro gli cambiò la vita e, infatti, è diventato uno dei personaggi di punta della serie, tra le più seguite degli ultimi anni.