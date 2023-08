Zendaya ricorda l’amico e collega di Euphoria Angus Cloud: “Il migliore, grata di averlo conosciuto” Con un lungo e toccante post su Instagram, Zendaya ha ricordato l’amico e collega Angus Cloud, giovane attore di Euphoria morto a 25 anni. “Sono così grata di aver avuto la possibilità di conoscerlo in questa vita, di chiamarlo fratello”, le sue parole.

A cura di Elisabetta Murina

Sono tanti i colleghi e gli amici che hanno voluto rendere omaggio ad Angus Cloud, il giovane attore di Euphoria morto a 25 anni. Tra questi anche Zendaya, sua coprotagonista nella serie, e altri membri del cast che sui loro profili social hanno condiviso un toccante ricordo. Il ragazzo da tempo soffriva di depressione, condizione che si è aggravata in seguito alla morte del padre lo scorso maggio.

Il ricordo di Zendaya

"Le parole non bastano per descrivere l'infinita bellezza che è Angus (Conor)". Inizia così il lungo messaggio di Zendaya indirizzato all'amico e collega Angus Cloud. I due, ancora prima di trovarsi insieme sul set di Euphoria, erano compagni di scuola: "Sono così grata di aver avuto la possibilità di conoscerlo in questa vita, di chiamarlo fratello, di vedere i suoi occhi caldi e gentili e il suo sorriso luminoso, o di sentire la sua risata contagiosa (ora sto sorridendo solo pensandoci)”. Un grande dolore quello che sta affrontando oggi l'attrice, la quale ha voluto ricordarlo con parole d'affetto e stima, ringraziandolo per tutto l'amore e la gioia che ha portato nella sua vita:

So che le persone usano spesso questa espressione quando parlano di qualcuno che amano… "Potrebbero illuminare qualsiasi stanza in cui entrano", ma lasciate che lo dica, era il migliore. Mi piacerebbe ricordarlo così. Per tutta la luce sconfinata, l'amore e la gioia che è sempre riuscito a darci. Apprezzerò ogni momento. Il mio cuore è con sua madre e la sua famiglia in questo momento e per favore sii gentile e paziente poiché il dolore sembra diverso per tutti.

Le parole di Sydney Sweeney

Non soltanto Zendaya, anche Sydney Sweeney ha voluto ricordare l'amico Angus Cloud, condividendo sul suo profilo Instagram diverse foto insieme, alcune delle quali scattate sul set di Euphoria. Queste le sue parole: