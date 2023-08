Evanna Lynch ha avuto una storia segreta con un collega conosciuto sul set di Harry Potter Evanna Lynch, conosciuta per avere interpretato il ruolo della strega Luna Lovegood nei film della saga dedicata a Harry Potter, ha avuto una storia segreta durata nove anni con un attore conosciuto sul set, Robbie Jarvis.

Evanna Lynch, attrice diventata popolare per avere interpretato il ruolo della strega Luna Lovegood nei film della saga dedicata a Harry Potter, ha avuto una storia segreta durata nove anni con un attore conosciuto sul set, Robbie Jarvis, volto del giovane James Potter. La relazione tra i due, durata anni, è stata tenuta lontano dalle luci dei riflettori. L’attrice che ha interpretato l’eterea strega di Hogwarts e l’attore che ha interpretato il ruolo del padre di Harry Potter da giovane si sono conosciuti nel 2007 dopo essere entrati a far parte del cast del film Harry Potter e l’Ordine della Fenice. Si sono innamorati in gran segreto e hanno vissuto il loro rapporto mantenendo sempre un basso profilo.

La lunga relazione cominciata nel 2007 è stata importante per entrambi gli attori della celebre e fortunata saga cinematografica. È stata Evanna Lynch a convincere Robbie a votarsi alla causa vegana, avendolo convinto a smettere di mangiare carne, latticini e uova dopo avere condiviso con lui gli effetti prodotti dagli allevamenti intensivi. Un primo segnale della loro storia d’amore era arrivato nel 2015 quando, via Instagram, Lynch aveva dedicato un post al suo “dolcissimo ragazzo” per il suo 29esimo compleanno.

Evanna Lynch e Robbie Jarvis sono rimasti in buoni rapporti

Il legame tra Evanna Lynch e Robbie Jarvis si è interrotto da anni ma i due sono rimasti in ottimi rapporti. Insieme, continuano a partecipare a eventi dedicato al mondo vegano. Jarvis ha avuto un ruolo minore, rispetto a Lynch, nei film della saga di Harry Potter, comparendo solo nel quinto film. Ha inoltre preso parte alle riprese di Genie in the House, The History Boys e The Waking Dead. Oggi è legato alla giocatrice di basket professionista Zoe Fleck mentre Evanna frequenta dal 2021 un misterioso uomo francese la cui identità è rimasta ingoia ma che l’attrice avrebbe già presentato in famiglia.