Evanna Lynch torna a difendere J.K. Rowling dalle accuse di transfobia e i fan la attaccano L’attrice difende ancora la scrittrice dopo le accuse di transfobia: “Lei ha sempre sostenuto i più vulnerabili della società. Il problema è che le persone si scontrano su chi sia il più vulnerabile”.

Non c'è modo di far terminare le polemiche su J.K. Rowling e le sue posizioni ritenute transfobiche dalla maggioranza dei fan della saga che la scrittrice ha creato, al punto da tenerla distante dalle più recenti celebrazioni e anniversari del film. L'unico modo è continuare ad attaccare la scrittrice. In questo clima Evanna Lynch, che nei film ha interpretato il personaggio di Luna Lovegood, ha cercato di difendere J.K. Rowling ed è stata sommersa dall'odio della fazione opposta. Ci aveva già provato nel 2000, ma fu costretta a disattivare gli account social.

Le parole di Evanna Lynch

Evanna Lynch ha rilasciato un'intervista al quotidiano The Telegraph commentando la scelta di difenderla, tre anni fa: "Sono stata molto ingenua perché non sapevo, non avevo capito che ci fossero due schieramente", lasciando quindi intendere che forse avrebbe evitato qualsiasi commento della vicenda.

Provo molto dolore per entrambe le parti della discussione. So quello che significa essere una teenager che odia il suo corpo al punto da voler uscire dalla propria pelle. Per questo, provo compassione per le persone trans e non voglio aggiungere altro dolore. Però, allo stesso tempo, penso che sia importante quello che ha fatto J.K. Rowling, amplificando le voci dei de-transitioners. Lei ha sempre sostenuto i più vulnerabili della società. Il problema è che le persone si scontrano su chi sia il più vulnerabile.

Le critiche ad Evanna Lynch

Dopo queste parole, sono arrivate nuove critiche all'indirizzo di Evanna Lynch: "Fatemi capire, Evanna Lynch sta dicendo che dobbiamo comportarci con più compassione nei confronti di J.K. Rowling? Beh, la compassione è quella che viene rifiutata da sempre alle comunità trans e alle comunità ebraiche. È così schiacciante ignorare il male che si fa alle persone". E ancora: "Bene, possiamo cancellare Evanna Lynch dalla lista degli alleati. Il tempo per dare alla Rowling qualsiasi grazia è passato da tempo e qualsiasi cosa diversa dalla condanna dei veri danni che sta facendo alle persone trans / alla comunità queer in generale significa che non stai con noi. O con noi o contro di noi". Su Twitter, il clima è questo qui. Più di recente, c'è chi sta boicottando Hogwarts Legacy per colpire J.K. Rowling . Ennesimo atto radicale di poco senso.