La madre di Angus Cloud sulla causa della morte: “Non si è suicidato, è stata un’overdose accidentale” La madre di Angus Cloud, Lisa Cloud, ha condiviso un dolce tributo su Facebook per ricordare il defunto attore di Euphoria, serie che gli ha dato la fama con il personaggio di Fezco: “Il suo ultimo giorno è stato gioioso, non si è suicidato. È stata una tragica overdose accidentale”.

La madre di Angus Cloud, Lisa Cloud, ha condiviso un dolce tributo su Facebook per ricordare il defunto attore di Euphoria, serie che gli ha dato la fama con il personaggio di Fezco. La sua famiglia lunedì scorso aveva annunciato che il giovane era morto all'età di 25 anni. La causa della morte deve ancora essere determinata, ma la mamma si era inizialmente espressa a sostegno dell'ipotesi di suicidio tramite overdose, spiegando che il figlio stava attraversando un brutto periodo dovuto alla depressione per la morte di suo padre Conor Hickey, deceduto nemmeno un mese prima.

Il suo ultimo giorno e com'è stato trovato morto

Lisa Cloud nel post in questione ha fatto un passo indietro, specificando che non crede che la morte di Angus Cloud sia stata per suicidio: "Amici, voglio che sappiate che apprezzo il vostro amore per la mia famiglia in questo momento in cui siamo in frantumi", ha scritto, "Voglio anche che sappiate che, sebbene mio figlio fosse profondamente addolorato per la morte prematura di suo padre a causa del mesotelioma, il suo ultimo giorno è stato gioioso". Poi ha continuato: “Stava riorganizzando la sua stanza e sistemando oggetti in casa con l'intento di rimanere un po' nel luogo di famiglia che amava. Parlava del sostegno che avrebbe dato alle sue sorelle per il college e anche di come avrebbe aiutato sua madre emotivamente e finanziariamente. Non aveva intenzione di porre fine alla sua vita. Quando ci siamo dati l'abbraccio della buonanotte, ci siamo detti quanto ci amavamo, dandoci appuntamento alla mattina seguente. Non so se o cosa possa aver messo nel suo corpo dopo. So solo che ha appoggiato la testa sulla scrivania dove stava lavorando ad alcuni progetti artistici, si è addormentato e non si è più svegliato. Potremmo scoprire che si possa essere trattato di una tragica overdose accidentale, ma è assolutamente chiaro che non intendeva andarsene da questo mondo".

L'elogio al figlio: "Ha illuminato un'intera generazione"

Nel suo post, la madre Lisa ha anche elogiato suo figlio per il lavoro come attore in Euphoria, oltre a ricordare come aveva superato un grave trauma cranico da bambino: “Le sue lotte erano reali. Ha dato e ricevuto così tanto amore e sostegno. Il suo lavoro in Euphoria è diventato un parafulmine per la sua generazione, Angus ha acceso una luce su valori come compassione, lealtà, accettazione e amore", ha dichiarato. E ancora: “La sua ferita alla testa 10 anni fa miracolosamente non gli ha provocato la morte, come quasi sempre accade. Gli sono stati concessi 10 anni bonus e li ha riempiti di creatività e amore. I post sui social media hanno suggerito che la sua morte fosse intenzionale, ma voglio dirvi che non è così. Per onorare la sua memoria, includi atti casuali di gentilezza nella tua vita quotidiana. Che Dio vi benedica".

Leggi anche Il nipote di Robert De Niro è morto a causa del Fentanyl, lo dice la madre

Il tributo della ‘famiglia' di Euphoria

Dopo la sua morte, i co-protagonisti di Euphoria di Cloud, tra cui Zendaya, Sydney Sweeney e Maude Apatow, si sono riversati sui social per rendere omaggio all'attore. Il creatore dello show Sam Levinson ha anche dichiarato a The Hollywood Reporter: “Non c'era nessuno come Angus. Era troppo speciale, troppo talentuoso e troppo giovane per lasciarci così presto”.