I segreti dei make-up di Bridgerton 4: come avere il viso naturale e luminoso di Sophie

Sophie Beak è la grande protagonista di Bridgerton 4, dove a farla da padrone sono i suoi beauty look semplici e luminosi: come fare a ricreare questo make-up naturale e glow?

Bridgerton è il fenomeno del momento, tanto che da qualche giorno a questa parte non si parla d'altro. La serie è arrivata alla sua quarta stagione e, nonostante sia sbarcata su Netflix solo lo scorso mercoledì, sono già milioni i fan che non vedono l'ora che esca il secondo capitolo a fine febbraio. Il protagonista è Benedict Bridgerton, lo "scapolo d'oro" di Londra che sembra non aver alcuna intenzione di sistemarsi, almeno fino all'incontro con la ragazza con la maschera d'argento. Si tratta di Sophie Beak (interpretata da Yerin Ha), la domestica che si intrufola al ballo in maschera in casa Bridgerton, conquistando l'uomo più ambito della serata. Tra verità nascoste e incontri fortuiti, a farla da padrone sono i make-up semplici, essenziali e glow della moderna Cenerentola: ecco come fare per replicare il suo beauty look.

Il significato simbolico dei make-up di Sophie Beak

Come successo anche nelle precedenti stagioni di Bridgerton, la storia di Sophie viene raccontata non solo attraverso le scenografie e i costumi ma anche attraverso i beauty look, che puntata dopo puntata si evolvono insieme al suo percorso. La truccatrice e parrucchiera dell'intera serie, Nic Collins, è stata intervistata dal DailyMail e ha spiegato i segreti e i significati simbolici dei make-up della protagonista.

Sophie al ballo

Scintillii, colori e luminosità sono stati ridotti all'osso: il trucco di Sophie doveva risultare naturale e sobrio, come a rispecchiare il suo mondo "del piano inferiore", in netto contrasto con l'alta società. Il risultato, però, è ugualmente meraviglioso: la pelle dell'attrice è apparsa fresca ma definita, con un accenno di effetto glow che l'ha fatta sembrare di porcellana. La truccatrice ha inoltre anticipato che l'aspetto di Sophie, riflettendo il suo stato emotivo, nel prossimo capitolo subirà dei piccoli cambiamenti di colore, intensità e luminosità.

Sophie al My Cottage

Come ricreare il trucco di Sophie di Bridgerton

I segreti del trucco di Sophie? Innanzitutto l'attrice ha seguito una precisa routine per preparare la pelle. Le riprese si sono tenute spesso nelle prime ore del mattino, quindi sono state usate delle sfere criogeniche per massaggi linfodrenanti che risvegliassero il viso. Successivamente la pelle è stata idratata con sieri e creme, così da dare vita a una base impeccabile e illuminata dall'interno. Per completare l'effetto glow super luminoso sono stati mescolati fondotinta e primer illuminante. Durante il ballo, in particolare, Sophie ha metà viso coperto dalla maschera, dunque sono stati messi in risalto gli occhi e le labbra. Allo sguardo è stata aggiunta una leggerissima definizione con una sottile linea di matita, mentre la bocca è stata esalta con un lip balm lucido che gli ha donato idratazione e un tocco di colore (la tonalità è "super strawberry").