Bridgerton 4, i costumi del grande ballo in maschera rimandano a Shakespeare e Cenerentola

Stanno per tornare le romantiche atmosfere di Bridgerton (di Shonda Rhimes), quindi anche le storie d'amore appassionate e tormentate dei suoi protagonisti. Le precedenti stagioni hanno dato spazio ai fratelli Daphne, Colin e Anthony: tutti hanno coronato il loro sogno, sposando la rispettiva metà dopo infinite peripezie, sfidando misteri e segreti. Sta per debuttare su Netflix la quarta stagione, dedicata a Benedict: sarà l'artista della famiglia, stavolta, a sperimentare le pene d'amore. Bridgerton 4 uscirà sulla piattaforma in due parti, la prima con quattro episodi il 29 gennaio, poi bisognerà aspettare il 26 febbraio.

La storia stavolta si sviluppa a partire da un ballo. La serie ci ha abituato nelle precedenti puntate alle feste organizzate dalle ricche famiglie dell'alta società, principalmente per favorire gli incontri tra gentiluomini e donne in età da marito impeccabilmente vestite. Quello di Bridgerton 4, però, è un ballo particolare: in maschera. È qui che Benedict Bridgerton, giovane dallo spirito libertino e bohemien, incontra un'affascinante e misteriosa dama senza identità. Per ritrovarla, il giovane dovrà fare affidamento su un oggetto: niente scarpetta come in Cenerentola, ma stavolta un guanto, tutto ciò che possiede di colei che gli ha rapito il cuore, la Dama in Argento.

Tutta l'estetica sontuosa della serie rimanda allo stile dell'epoca Regency di primo Ottocento: è un tripudio di lusso ed eleganza, tutto è molto glamour e curatissimo nel dettaglio. Le donne indossano soprattutto abiti dalle trame delicate e raffinate, bianco e colori pastello, motivi floreali e applicazioni di cristalli, gonne ampie e drappeggiate, corsetti strettissimi. L'elemento della festa in maschera aggiunge un guizzo creativo in più a questo immaginario arricchendo la scena di fascino e mistero. Proprio a proposito di maschere, in un'intervista a Tv Insider il costumista John Glaser ha spiegato di essersi molto interrogato su questo accessorio.

Per la maschera della Dama d'Argento, per esempio, ha spiegato: "In realtà abbiamo iniziato con una maschera più piccola e delicata, ma l'intera storia si basava sul fatto che Benedict non la riconoscesse. Abbiamo dovuto optare per una maschera più grande che le nascondesse le guance, in modo che non si vedessero le sue espressioni facciali, ma solo le sue labbra e i suoi occhi". A proposito del suo vestito, invece, ha raccontato di essersi affidato a un abito in stile impero che potesse essere perfettamente in sintonia con gli altri, ma al tempo stesso capace di distinguersi, per far capire che il realtà la ragazza non appartiene a quel mondo, non è una di loro davvero. Insomma, hanno cercato di rendere plausibile il fatto che Benedict non la riconosca, non scopra la sua identità al primo sguardo.

Sempre al ballo mascherato poi vediamo per esempio Eloise Bridgerton in un costume da ballo ispirato a Giovanna d'Arco, con capelli corti e lisci e persino la cotta di maglia. Il look di Violet Bridgerton ha un'ispirazione shakesperiana: "È Titania, la regina delle fate di Sogno di una notte di mezza estate " ha detto George Sayer, assistente costumista. E Glaser ha concluso: "Stiamo cercando di renderla più dolce e un po' più romantica. Perché questa stagione è così, più dolce e romantica".

Benedict è invece in total black, un look che a detta del team dei costumisti ha un'ispirazione ben precisa, nuovamente shakespeariano. "Sappiamo che lui è un romantico, un poeta, uno scrittore e un pittore e il suo stile di vita bohémien è stato fondamentale – ha spiegato l'assistente costumista Dougie Hawkes – Così ho deciso di dargli un'aria da bardo shakespeariano. Abbiamo deciso di rendere omaggio a Shakespeare in Love e abbiamo creato una sorta di look da poeta spensierato alla Joseph Fiennes (l'attore protagonista del film, ndr)".

Il colore nero, invece, è un dettaglio presente proprio nelle pagine del libro di Julia Quinn da cui la serie è tratta. La verità è che il team non ha dato troppa importanza al look di Benedict: "È un idolo sessuale naturale. Ha un grande carisma, non c'è bisogno di fare molto… È uno di quei classici casi in cui lui indossa il costume, ma non è il costume a indossare lui" ha detto Glaser.