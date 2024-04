video suggerito

Perché Affari tuoi non va in onda stasera: quando tornano le nuove puntate con Amadeus Affari tuoi non è previsto in programmazione oggi, giovedì 18 aprile 2024, su Rai 1. Lo show preserale di Amadeus si ferma per la partita tra Roma e Milan. Ecco quando tornerà in onda.

Affari tuoi non è previsto in programmazione oggi, giovedì 18 aprile 2024, su Rai 1. Questo cambio nel palinsesto è dovuto alla trasmissione della partita di UEFA Europa League tra Roma e Milan, in diretta dallo Stadio Olimpico, che occuperà la fascia oraria abitualmente dedicata al programma​. Un momento di pausa per Amadeus che coincide nel giorno dell'annuncio ufficiale da parte del Nove, dove condurrà due programmi in prima serata e uno proprio nel preserale a partire dal prossimo autunno. Terminata questa stagione, dunque, Affari Tuoi tornerà regolarmente in onda a partire dalla prossima stagione ma con un nuovo conduttore: ecco tutti i nomi.

Perchè Affari tuoi non va in onda oggi

Affari Tuoi non va in onda oggi, giovedì 18 aprile 2024, per consentire la trasmissione dell'incontro di calcio, valevole per le semifinali di UEFA Europa League, tra Roma e Milan. Un match molto sentito proprio perché prevede lo scontro tra due squadre italiane. Il gioco dei ‘pacchi' va in onda proprio durante la fascia oraria prevista per la partita e non permetterebbe il commento tecnico pre-match, per questo motivo è stato sospeso per una sola serata.

Quando tornano le nuove puntate di Affari tuoi con Amadeus

Ma quando tornano le nuove puntate di Affari Tuoi con la conduzione di Amadeus? Nessun pericolo, perché Affari Tuoi tornerà regolarmente in onda da venerdì 12 aprile, riprendendo il consueto orario pre-serale su Rai1. La programmazione di Affari Tuoi proseguirà fino alla pausa estiva: c'è quindi una data che segnerà la fine di questa stagione per il fortunato show, ma che soprattutto segna la fine della storia professionale tra Amadeus e la Rai. Questa data non coincide con i programmi del day-time di Rai1, che termineranno il 31 maggio, perché Affari Tuoi andrà in onda anche nel giorno successivo, ovvero domenica 1° giugno.