Inter-Lazio in Supercoppa Italiana, dove vederla in TV e streaming: le formazioni

Inter e Lazio scendono in campo per la seconda semifinale della Final Four della Supercoppa Italiana 2024 che deciderà la seconda finalista di questa edizione del trofeo italiano. La squadra nerazzurra di Simone Inzaghi, campione in carica, è reduce dalla roboante vittoria in campionato sul campo del Monza mentre i biancocelesti di Sarri ha vinto col minimo scarto contro il Lecce. Si gioca domani venerdì 19 gennaio 2024 alle ore 20:00 allo stadio Al-Awwal Park Stadium di Riad, in Arabia Saudita, e sarà trasmessa in TV in chiaro su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Si gioca in gara secca: in caso di parità al 90′ si andrà ai calci di rigore, senza supplementari.

Per la prima volta si giocherà con una nuova formula, che vedrà la partecipazione di quattro squadre: chi vincerà tra i nerazzurri e i biancocelesti raggiungerà nella finalissima per alzare il trofeo la vincente della prima semifinale, che vedrà di fronte Napoli e Fiorentina. Nell'ultimo precedente in campionato, vittoria dell'Inter per 2-0 allo stadio Olimpico di Roma in virtù delle reti di Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Inzaghi punta sul solito 3-5-2 con Lautaro e Thuram in attacco. Sarri ritrova Immobile, ma potrebbe puntare ancora su Felipe Anderson falso nove.

Dove vedere Inter-Lazio in diretta TV, il canale in chiaro

Dove vedere Inter-Lazio in TV? La seconda semifinale della Supercoppa Italiana sarà trasmessa in diretta in chiaro su Canale 5 a partire dalle 20. Si potrà assistere alla prima partita della Final Four di Supercoppa senza sottoscrivere abbonamenti.

Inter-Lazio, dove vederla in streaming

Inter-Lazio si potrà vedere anche in streaming. Diretta gratis senza abbonamenti, sfruttando solo una connessione internet stabile su Mediaset Infinity. Si potrà seguire il match su smartphone, tablet, notebook e computer.

Inter-Lazio, le probabili formazioni

Inter con i titolassimi. In difesa pronto Acerbi con Pavard e Bastoni, a destra torna Dumfries dal 1′ e in mezzo i soliti tre (Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan). In attacco Thuram e Lautaro Martinez.

La Lazio deve valutare qualche acciacco: Patric non sta bene e potrebbe accomodarsi in panchina, rimpiazzato da Gila, a sinistra Marusic può togliere il posto a Pellegrini. In mezzo al campo ballottaggio tra Luis Alberto e Vecino, l'uruguaiano è favorito per fare reparto con Guendouzi e Rovella. Davanti Immobile potrebbe partire ancora dalla panchina, con Felipe Anderson falso nove e Isaksen a completare il tridente con Zaccagni. Castellanos è out.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: S. Inzaghi.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Vecino; Isaksen, Felipe Anderson, Zaccagni. Allenatore: Sarri.