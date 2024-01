L’incentivo di Zhang all’Inter per vincere la Supercoppa Italiana: un premio in denaro alla squadra Stevan Zhang avrebbe messo in palio un premio in denaro alla squadra in caso di vittoria della Supercoppa Italiana. Un incentivo per puntare a conquistare nuovamente il titolo stimolando i calciatori nerazzurri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

La Supercoppa Italiana è pronta a partire. Inter, Lazio, Napoli e Fiorentina scenderanno in campo da domani, martedì 18 gennaio, per le Final Four della competizione che inaugura per la prima volta il nuovo format. I nerazzurri sfideranno la Lazio mentre gli i campani affronteranno la viola. Un appuntamento importante per la squadra di Simone Inzaghi che punta chiaramente ad alzare il titolo all'Al-Awwal Park, stadio dell'Al-Nassr. Oltre alla gloria, in palio per il club vittorioso anche un premio che fa gola ai quattro club in gioco, specie in questo momento.

L'Inter è campione in carica e vorrebbe ripetersi anche in vista di questa edizione. Oltre a fare affidamento sull'incredibile forma fisica della squadra nerazzurra, dei gol della coppia d'attacco formata da Lautaro e Thuram e alla straordinaria fantasia di Calhanoglu, Steven Zhang avrebbe deciso di puntare anche su un altro aspetto. Secondo la Gazzetta dello Sport il patron dell'Inter metterà in palio una somma di denaro da destinare alla squadra che poi dovrà dividersi: si tratta di poco meno del 20% della vincita finale del premio messo in palio per la Supercoppa.

Steven Zhang festeggia la Coppa Italia con Simone Inzaghi.

La Supercoppa Italiana fa infatti gola alle quattro squadre partecipanti specie perché arriva nel bel mezzo del mercato di gennaio. Conquistare 8 milioni di euro, ovvero proprio il premio in denaro destinato alla prima classificata, potrebbe essere un buon incentivo per mettere a punto qualche colpo della campagna trasferimenti soprattutto in un momento in cui il club nerazzurro potrebbe averne fortemente bisogno. In tal senso Zhang ha deciso di destinare, in caso di vittoria, parte di quei soldi a tutta la squadra nerazzurra. Ben 1,5 milioni di euro lasciandone 6,5 nelle casse nerazzurre che serviranno tanto anche a fronte dell'ultimo arrivo di Buchanann.

Considerando che la rosa dell'Inter è composta da 25 giocatori, si tratta dunque di 60mila euro a calciatore. Una goccia nell'oceano se rapportato agli stipendi di ognuno di loro, ma sicuramente un buon motivo ulteriore per portarsi a casa la coppa. Questa decisione era comunque già stata presa all’inizio della stagione durante un incontro tra la società e i rappresentanti dello spogliatoio che aveva dunque dato il proprio via libera a questa volontà di Zhang stabilendo le cifre di questo accordo interno. Un bel segno + nel conto in banca dei giocatori.