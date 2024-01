Quanto vale vincere la Supercoppa Italiana 2023: il montepremi della Final Four in Arabia Saudita Quanto vale vincere Supercoppa italiana 2023: il montepremi della prima edizione della Final Four che si giocherà in Arabia Saudita tra il 18 e il 22 gennaio del 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Quanto vale vincere la Supercoppa Italiana 2023? Per la prima volta si giocherà con unformat in pieno stile Final Four, che prevede due semifinali e una finale; si disputerà in Arabia Saudita tra il 18 e il 22 gennaio 2024. Per l’edizione 2023 l’accordo siglato porterà nelle casse della Lega Serie A circa 23 milioni di euro e di questi circa 16,2 milioni finiranno ai club partecipanti.

Questa la suddivisione dei premi tra le squadre che prenderanno parte alla competizione, che sono Napoli, Inter, Fiorentina e Lazio; e in base al loro andamento nel torneo:

1,6 milioni ciascuno alle due semifinaliste sconfitte;

5 milioni alla finalista sconfitta;

8 milioni alla vincitrice.

Per l’edizione giocata nel gennaio 2023 sempre in Arabia, che vide l’Inter aggiudicarsi la coppa con un netto 3-0 ai danni del Milan, il montepremi era di circa 7,5 milioni complessivi: quindi c'è un aumento degli introiti per chi alzerà la coppa al cielo.

La Lega Serie A ha pubblicato il regolamento e il calendario della nuova edizione del torneo solo pochi giorni fa dopo i problemi nell'individuazione delle date in cui si sarebbe dovuta giocare la competizione: in Arabia Saudita non avrebbero gradito l'assenza di big come Juventus e Milan e avrebbero voluto dirottare le gare su città minori rispetto a Riad. Poi c'era stata la richiesta di spostarla più in avanti perché pochi giorni prima si giocherà la Supercoppa spagnola: secco il ‘no' di Inter e Napoli.

Questa la nota in merito alle regole sullo svolgimento dei match: "La Competizione prevede la disputa di 3 gare (due Semifinali e la Finale) in tre giorni di gara. Se, al termine dei 90 minuti regolamentari, il risultato sarà in parità, l’arbitro provvederà a far battere i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio” al paragrafo: “Procedure per determinare la squadra vincente di una gara” (non è prevista la disputa dei tempi supplementari)".

Questo il calendario della Supercoppa Italiana 2023

Semifinale A: Napoli-Fiorentina , 18 gennaio 2024 ore 20.00 italiane, presso “Al-Awwal Park Stadium” – Riad;

, 18 gennaio 2024 italiane, presso “Al-Awwal Park Stadium” – Riad; Semifinale B: Inter-Lazio , 19 gennaio 2024 ore 20.00 italiane, presso “Al-Awwal Park Stadium” – Riad;

, 19 gennaio 2024 italiane, presso “Al-Awwal Park Stadium” – Riad; Finale: vincitrice Semifinale A-vincitrice Semifinale B, 22 gennaio 2024 ore 20.00 italiane, presso “Al-Awwal Park Stadium” – Riad.