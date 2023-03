Cambia la formula della Supercoppa Italiana, arriva la Final Four: quali squadre la giocheranno Dal 2024 la Supercoppa Italiana cambia format e si arricchisce per la fase finale: quattro squadre, due semifinali e una finale. Il palcoscenico sarà quello dell’Arabia Saudita, il periodo sarà gennaio.

A cura di Alessio Pediglieri

Anche la Supercoppa Italiana si rifà il look e cambia format dalla prossima edizione, con un restyling completo. L'obiettivo è creare più appeal sia per i tifosi sia per gli sponsor con un evento che non riguardi più la gara secca ma un mini-torneo che prenderà vita con le Final Four, sulla falsa riga del Mondiale per Club e della fase finale della Nations League per le Nazionali.

Un format che in altri Paesi è già una realtà e un successo vincente che ha permesso di rilanciare uno degli ultimi trofei (in ordine di tempo) che è andato a riempire i – pochi – vuoti nei palinsesti nazionali. Ad esempio in Spagna la Supercoppa con il taglia delle Final Four è giù presente da tempo e così anche la Lega ha deciso di varare la medesima formula dalla prossima edizione che si disputerà in Arabia Saudita. Ci saranno quattro contendenti, la squadra che ha vinto lo scudetto, la seconda classificata in campionato e le due finaliste di Coppa Italia. Due semifinali secche e poi la finalissima per il titolo nazionale.

L’ultima edizione della Supercoppa Italiana è stat giocata in Arabia Saudita tra Inter e Milan in gara secca: vinsero in nerazzurri

C'è un accordo di massima, che manca solamente dell'ufficialità ma p stato già definito tra la Lega e l'Arabia Saudita per cui nei prossimi sei anni tutto è già stabilito: palcoscenico estero, sull'onda lunga del panorama che ha visto gli ultimi Mondiali regalare uno spettacolo importante e le ultime Supercoppe italiane che hanno soddisfatto tutti, sul fronte dello spettacolo e soprattutto economico e di sponsor. Anche il periodo dell'anno in cui ci si sfiderà in questo mini torneo è quasi certo: gennaio.

Ma come si svolgerà la nuova Supercoppa Italiana che prenderà il via dal 2024? Una formula oramai consolidata nel tempo e con una serie di precedenti confortanti. Da due squadre si passa a quattro per dare vita alla Final Four: la vincitrice del campionato sfiderà la finalista dell'ultima Coppa Italia, mentre la vincitrice del Trofeo nazionale se la vedrà con la seconda classificata in Serie A.

Il successo dell’Inter nella Supercoppa Italiana 2023 chiude un’epoca: dal 2024 ci saranno le Final Four

Le vincenti da queste due partite si contenderanno la Supercoppa. Dunque, uno spettacolo più articolato in più giorni, permettendo al pubblico (sia a casa davanti alla TV sia in presenza) di vivere una full immersion ancora più coinvolgente, spingendo anche sul fronte della competitività: ancor più di quanto non accada ora, il 2° posto in campionato sarà ancora più ambito, così come arrivare in finale di Coppa Italia con chi, uscita sconfitta potrà ambire comunque a giocarsi un altro trofeo.