Il pareggio della Juve fa felice anche il Milan: Supercoppa certa e quasi 20 milioni per il mercato Già certi dell’accesso alla prossima Champions League, domenica pomeriggio il Milan ha brindato anche ad un altro traguardo matematico: l’accesso alle Final Four della Supercoppa Italiana 2025. Merito della generosa prova della Salernitana che ha fermato la Juventus sull’1-1 allo Stadium. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

La Salernitana, già retrocessa matematicamente in Serie B, ha compiuto il classico sgambetto di fine stagione togliendosi la soddisfazione di fermare una "grande" del campionato, la Juventus di Allegri. Allo Stadium di Torino poteva finire anche con la clamorosa vittoria all'ultimo istante se solo Basic al 97′ non avesse fallito la più ghiotta delle occasioni. Ma anche il pareggio ha permesso ai tifosi campani di esultare, insieme a quelli del Milan che sul divano hanno applaudito l'approdo matematico alla prossima Supercoppa Italiana.

Un successo della Salernitana nella tana bianconera non era certo preventivabile ma fino al 91′, minuto del gol di Rabiot, l'incredibile risultato sembrava oramai essersi concretizzato, gettando nello sconforto massimo la Juventus ed esaltando l'orgoglio di una piazza e di una società capace di onorare al di là delle classifiche, la propria presenza in massima serie fino alla fine. Il tabellino si è arroccato sull'1-1 che ha reso comunque onore alla Salernitana di Colantuono e che ha costretto la Juve di Allegri al quinto pareggio consecutivo, abbandonando mestamente qualsiasi sogno di recupero sul Milan.

A due giornate dal termine, il distacco tra rossoneri (vincitori in goleada sul Cagliari sabato sera a San Siro) e i bianconeri è di 7 punti, impossibili da rimarginare: un divario che ha consegnato al Milan di Pioli l'accesso matematico alla prossima Supercoppa Italia, figlia di una formula innovativa che vedrà la oramai consolidata Final Four. In cui ci sarà anche la Juve, che se ne è garantita l'accesso con la finale di Coppa Italia contro l'Atalanta, in programma mercoledì. Resta però l'amarezza di un finale di stagione negativo, raggiunta al terzo posto dallo straordinario Bologna di Motta, che ha conquistato a sua volta l'accesso alla prossima Champions League.

Quanto incassa il Milan con il 2° posto

Così, sul divano, domenica pomeriggio, è stato giorno di festa anche per i tifosi rossoneri che hanno visto concretizzarsi il secondo posto in classifica alle spalle dell'irraggiungibile Inter. Una consolazione non da poco perché questa posizione ha garantito la possibilità ai tifosi di godersi la presenza in un trofeo per la prossima stagione e alla società di avere a disposizione un "tesoretto" da investire immediatamente sul mercato dove le manovre di cambiamento sono già in atto sottotraccia. L'accesso alla Supercoppa Italiana ha infatti portato nelle casse rossonere la bellezza di quasi 20 milioni di euro. Per l'esattezza 18,4: 16,8 per i diritti TV e 1,6 per la semifinale.

La nuova formula della Supercoppa Italia: la final four

Anche nella prossima edizione, infatti, la Supercoppa Italia avrà il nuovo format e si gioca non più in una gara secca a due (vincente Coppa Italia contro i campioni di Serie A), bensì con la formula delle Final Four. Qualificate di diritto le due finaliste di Coppa Italia, al di là di chi alzerà al cielo il trofeo nazionale, e le prime due in classifica. Dunque, il Milan, ultimo all'appello, si ritroverà nel lotto ristretto a 4, insieme a Inter (Campione d'Italia), Juve e Atalanta (finaliste di Coppa Italia).