La Lega Serie A conferma il format della Supercoppa Italiana: Final Four in Arabia anche nel 2025 L’edizione 2025 della Supercoppa Italiana si terrà nuovamente in Arabia Saudita. Confermata dalla Lega Serie A la decisione di proseguire così con il format delle Final Four. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

La Supercoppa Italiana si giocherà in Arabia Saudita anche il prossimo anno e con il format presentato in questa stagione per la prima volta: le Final Four. Confermata dunque la formula a quattro squadre nel torneo che si terrà a inizio del prossimo anno. A ufficializzare il tutto è stata proprio la Lega Serie A nel corso dell'Assemblea della Lega alla presenza delle 20 squadre che prendono parte all'attuale campionato.Questo il comunicato ufficiale: "Nel corso della riunione le Società hanno poi affrontato il tema del calendario delle proprie competizioni, confermando il format a 4 squadre per la disputa della Supercoppa, in programma nel mese di gennaio 2025 in Arabia Saudita".

Nessun cambiamento dunque nonostante le perplessità affrontate proprio in questa annata in cui era stata sperimentata questa formula alla presenza di Napoli, Lazio, Inter e Fiorentina. Sarà così anche per il prossimo anno con la conferma rinnovata della partnership tra la Lega e l'Arabia Saudita, che ospiterà le edizioni del 2024, 2025, 2028 e 2029. Da stabilire le sedi delle edizioni del 2026 e 2027.

L'Al-Awwal Stadium di Riyadh ha ospitato la finale tra Napoli e Inter.

Esclusa dunque l'ipotesi di rivedere il format e pensare a una gara secca come accadeva in precedenza. Alla Supercoppa Italiana parteciperanno così la squadra campione d'Italia e la vincitrice della Coppa Italia 2023/24. Con loro, a giocarsi il trofeo vinto quest'anno dall'Inter, anche la seconda classificata in campionato e la finalista perdente di Coppa Italia.

In questo momento, vista la classifica attuale del campionato di Serie A, le squadre partecipanti alla Final Four della Supercoppa Italiana 2025 sarebbero Inter, Milan e due tra Juventus o Lazio e Fiorentina o Atalanta. Oltre alla volontà di espandere il calcio italiano a livello internazionale, sfruttando l'occasione presentata dal mercato saudita, quella della Lega di Serie A è chiaramente anche una scelta legata a motivazioni finanziarie.