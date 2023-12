Supercoppa Italiana 2024, quando si gioca: le date ufficiali in Arabia e come funziona la Final Four La Lega Serie A ha ufficializzato le date della Supercoppa Italiana 2024: tutte le informazioni sul nuovo format con le Final Four, le date delle partite e dove vederle in diretta tv. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Sono state ufficializzate le date della Supercoppa Italiana 2024 con l'inedito format delle Final Four: per la prima volta anche il campionato italiano ha adottato la formula con le due semifinali che si giocheranno giovedì 18 gennaio e venerdì 19 gennaio in Arabia Saudita. Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina andranno in scena in questa competizione completamente rinnovata che si terrà interamente in Arabia Saudita. A Riyadh si disputerà anche la finale tra le vincitrici delle due gare, in programma il 22 gennaio alle ore 20:00 italiane all'Al-Awwal Park Stadium, lo stadio dell'Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Tutte le partite saranno trasmesse in chiaro su Canale 5.

Le date ufficiali della Supercoppa italiana 2024: il calendario delle partite

Attraverso un comunicato ufficiale la Lega Serie A ha diramato il calendario delle partite della prossima Supercoppa Italiana che si giocherà in Arabia Saudita. Per la prima volta saranno coinvolte quattro squadre, quindi la competizione prevederà tre partite: le due semifinali sono in programma per il 18 e 19 gennaio, mentre la finale si disputerà lunedì 22 gennaio. Ad aprire le danze ci sarà Napoli-Fiorentina alle ore 20:00, seguita da Inter-Lazio il giorno successivo allo stesso orario. La finale si giocherà sempre alle 20:00 del 22 gennaio 2024 tra le vincenti delle due semifinali.

Il regolamento della Supercoppa, come funziona

Il Format della prossima Supercoppa sarà inedito e ricalca la strada già tracciata dalla Spagna che adotterà il sistema delle Final Four per la seconda volta consecutiva. A prendere parte alla competizione ci sarà il Napoli, vincitore dell'ultimo campionato, l'Inter che si è aggiudicata la Coppa Italia, la Fiorentina che invece ha disputato la finale con i nerazzurri e la Lazio che accede in virtù del secondo posto in classifica trovato nell'ultima stagione. Si giocheranno tre partite (due semifinali e la finale) da 90 minuti ciascuna: qualora le sfide dovessero finire in parità l'arbitro procederà a far battere i calci di rigore, visto che in questa Supercoppa Italiana non sono previsti i tempi supplementari.

Si comincerà il 18 gennaio con la partita tra la vincitrice della Serie A e la seconda classificata in Coppa Italia, mentre il giorno seguente la detentrice della coppa sfiderà la seconda dello scorso campionato. La finale è fissata per il giorno 22 gennaio.

Dove vedere le partite in TV e streaming

Tutti gli appassionati potranno seguire le tre partite della Supercoppa Italiana in chiaro su Canale 5, in quanto la Mediaset detiene i diritti della competizione. Per i tifosi ci sarà anche la possibilità di vedere le partite in streaming, sempre gratuitamente, collegandosi allo streaming del canale su Mediaset Infinity.