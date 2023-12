Supercoppa Italiana: ufficializzate date e calendario, la finale si giocherà lunedì 22 gennaio Napoli-Fiorentina e Inter-Lazio sono le semifinali della Supercoppa Italiana, la prima giocata con la modalità della Final Four. Le partite si terranno il 18 e il 19 gennaio, la finale il 22. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Che la prossima edizione della Supercoppa Italiana si disputerà in Arabia Saudita è noto da tempo, ma ora sono ufficiali le date, dopo un lungo tira e molla. Il presidente della Lega di Serie A ha reso noto i giorni in cui si disputeranno le due semifinali Napoli-Fiorentina e Inter-Lazio e la finale. Tutti e tre gli incontri si giocheranno nello stesso stadio, quello dell'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, l'Al-Awwal Park.

Inizialmente era stato stabilito che la Supercoppa Italiana si sarebbe disputata a inizio gennaio, poi c'è stata una contrattazione sulla data e si è stabilito che il trofeo sarebbe stato assegnato nella seconda metà del mese di gennaio. La Final Four di Riyad si terrà tra il 18 e il 22 gennaio.

Le prime squadre a scendere in campo saranno il Napoli campione d'Italia e la Fiorentina, finalista nell'ultima Coppa Italia, il giorno seguente sarà la volta dell'Inter, vincitrice della Coppa Italia, e della Lazio, seconda classificata dell'ultima Serie A. La finale si terrà lunedì 22 gennaio. Tutti gli incontri saranno trasmessi su Canale 5.

Queste le parole del presidente della Lega di Serie A Lorenzo Casini dopo l'assemblea di Milano: "La Supercoppa si giocherà a Riyad: il 18-19 gennaio le semifinali e il 22 la finale. Lo stadio sarà lo stesso in cui si giocherà anche la Supercoppa spagnola. Non ci saranno stadi diversi, non era definita la trattativa. Le date fin dall'inizio andavano definite in base all'esigenza del calendario di Serie A, delle squadre, del Paese ospitante. Sulla logistica si sono valutate varie opzioni, poi si è deciso che era preferibile seguire il modello della Supercoppa spagnola, quindi giocare tutto nello stesso stadio".

Naturalmente cambierà anche il calendario della Serie A che in quel turno (quello del 20 – 21 gennaio) non vedrà impegnate le quattro squadre che giocheranno la Supercoppa Italiana.

Date, calendario e orari della Supercoppa Italiana

Napoli-Fiorentina, giovedì 18 gennaio: ore 20 (Canale 5)

Inter-Lazio, venerdì 19 gennaio: ore 20 (Canale 5)

Finale Supercoppa, lunedì 22 gennaio: ore 20 (Canale 5)