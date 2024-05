video suggerito

Verstappen vince la Sprint Race al Gp di Miami: seconda la Ferrari di Leclerc, Sainz quinto Max Verstappen vince la Sprint Race al Gp di Miami. Il pilota della Red Bull si lascia alle spalle Leclerc secondo e Perez terzo. Sainz chiude in quinta posizione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Max Verstappen vince la Sprint Race al Gp di Miami. Il pilota della Red Bull si lascia alle spalle Leclerc secondo e Perez terzo. Gara iniziata subito in salita con l'ingresso della safety car al termine del primo giro per via del testacoda di Norris. Con lui torna ai box anche l'Aston di Stroll per via di un contatto causato da Alonso. Una volta ricominciata la Sprint è stato Perez a prendersi la scena recuperando la posizione persa inizialmente con Ricciardo mentre Verstappen tenta l'allungo su Leclerc. Il pilota della Ferrari però non molla e riesce a stargli alle spalle.

Sainz resta invece rinchiuso in quinta posizione per tutta la gara senza riuscire a superare Ricciardo che ha dimostrato un ottimo passo in questa Sprint. Leclerc ha provato fino alla fine ad accorciare su Verstappen ma il pilota della Red Bull è riuscito ad allungare curva dopo curva arrivando a quasi 2 secondi di distanza dal pilota monegasco. La Ferrari quindi finisce sul podio con Leclerc che chiude secondo mentre Sainz deve accontentarsi della quinta posizione in attesa delle qualifiche delle ore 22 italiane. Ricciardo centra i primi punti stagionali con la quarta posizione conquistata.

L'ordine di arrivo della Sprint Race al Gp di Miami

1 Max VERSTAPPEN Red Bull

2 Charles LECLERC Ferrari +3.371

3 Sergio PEREZ Red Bull +5.095

4 Daniel RICCIARDO RB +14.971

5 Carlos SAINZ Ferrari+15.222

6 Oscar PIASTRI McLaren+15.750

7 Nico HULKENBERG Haas F1 Team +22.054

8 Yuki TSUNODA RB +29.816

9 Pierre GASLY Alpine +31.880

10 Logan SARGEANT Williams +34.355 2

11Guanyu ZHOU Sauber +35.078 2

12 George RUSSELL Mercedes +35.755 2

13 Alexander ALBON Williams +36.086 2

14 Valtteri BOTTAS Sauber +36.892 2

15 Esteban OCON Alpine +37.740 2

16 Lewis HAMILTON Mercedes +49.347 2

17 Fernando ALONSO Aston Martin +59.409 3

18 Kevin MAGNUSSEN Haas +66.303 2

19 Lance STROLL Aston Martin–

20 Lando NORRIS McLaren–

